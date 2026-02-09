Une femme transgenre pleure de joie en découvrant de la cellulite sur ses cuisses

La cellulite est la bête noire de nombreuses femmes, mais ce n’est pas le cas de toutes. En effet, une femme a pleuré de joie en voyant de la cellulite sur ses cuisses, pour une raison bien précise.

La cellulite est une particularité du corps dont la majeure partie des femmes aimerait se débarrasser. Certaines d’entre elles privilégient même certains aliments pour dire adieu aux capitons. Cependant, ce n’est pas le cas de toutes les femmes.

Crédit photo : Valérie Barone / Metro

Valérie Barone a en effet déclaré qu’elle avait pleuré de joie en découvrant qu’elle avait de la cellulite sur ses cuisses, selon un témoignage confié à Metro.

La suite après cette vidéo “J’ai remarqué quelque chose qui n’avait jamais été là auparavant. De la cellulite, parsemée de taches à l’arrière de mes cuisses. Les larmes se sont mises à couler, comme souvent. Mais je ne pleurais pas d’horreur, c’était de joie”, a-t-elle confié à Metro.

Une raison touchante

Mais pourquoi cette femme a-t-elle réagi de cette façon en voyant de la cellulite sur son corps ? En réalité, Valérie est une femme transgenre. Deux ans plus tôt, elle a entamé un traitement hormonal afin de réduire son taux de testostérone et d’augmenter sa progestérone et ses oestrogènes.

Crédit photo : Valérine Barone / Metro

Durant sa transition, elle a constaté plusieurs changements sur son corps. Les traits de son visage se sont adoucis, ses graisses corporelles se sont réparties à d’autres endroits et ses cheveux sont devenus plus épais.

“Une joie immense”

Si Valérie a pleuré en voyant de la cellulite, c’est parce que cette particularité physique l’a aidée à se sentir pleinement femme.

“Je me sentais enfin chez moi dans mon corps. Je connaissais tous les messages véhiculés auprès des femmes et des filles : la cellulite est inesthétique et indésirable, il faut l’éliminer. Et pourtant, face au miroir, je n’ai ressenti aucune de ces hontes qu’on apprend aux femmes à éprouver. Au contraire, j'ai ressenti une joie immense et une grande fierté de vivre quelque chose que tant de femmes vivent”, a-t-elle confié.

Pour Valérie, la cellulite n’est pas un “signe de laideur” mais “la preuve qu’elle se rapprochait d’un corps dans lequel elle se sentait bien”. Un témoignage touchant qui pourrait devenir une inspiration pour toutes les femmes.