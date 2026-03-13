Elle va à l'hôpital pour une cheville fracturée... et se fait amputer d'une jambe, elle reçoit 1,2 million d'euros d'indemnisation

Après avoir été admise au CHU de Poitiers pour une fracture de la cheville, une femme a contracté une infection à l’hôpital. Après 18 mois d'errance médicale, elle a dû être amputée de la jambe et a reçu 1,2 million d’euros d’indemnisation.

En décembre 2016, une femme a été admise au CHU de Poitiers pour une fracture de la cheville. Cette mère de deux enfants, une assistante maternelle âgée de 34 ans, a été hospitalisée. Mais pendant son séjour dans l’établissement, elle a contracté une infection nosocomiale.

La jeune femme a été traîtée mais elle s’est à nouveau cassé la cheville un an plus tard. Elle a alors contracté la même infection à l’hôpital.

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Un an plus tard, des médecins lui ont diagnostiqué un staphylocoque doré. La trentenaire n’a cependant pas été prise en charge et en décembre 2020, le personnel hospitalier lui a annoncé qu’elle allait devoir être amputée de la jambe gauche à cause de son infection. L’intervention a eu lieu en novembre 2021.

“Elle a été laissée à l’abandon”

Suite à son opération, la jeune femme a décidé d’attaquer l’hôpital en justice, réclamant 3,2 millions d’euros d’indemnités. Elle affirme avoir été victime d’une forme d’errance médicale pendant 18 mois et regrette de ne pas avoir été orientée vers un infectiologue.

La suite après cette vidéo “Il y a vraiment eu un gros manquement parce qu’une infection nosocomiale, cela arrive, c’est sûr. Parfois, on peut voir des manquements dans les règles d’hygiène, ça va arriver une fois. Là, la difficulté, c’est que l’infection est contractée et derrière, pendant 18 mois, ils ne font rien, elle est laissée dans la nature, elle va juste parler à l’orthopédiste qui n’a pas le réflexe de l’emmener voir un infectiologue. Pendant 18 mois, elle a été laissée à l’abandon”, a dénoncé l’avocat de la plaignante, François Gaborit, à France 3.

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Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un cas médical se révèle aussi difficile. Ce fut aussi le cas d'une femme qui, opérée pour un calcul rénal, a été amputée de ses quatre membres ou encore de cet homme qui s'est brûlé un doigt et a été amputé des deux jambes.

1,2 million d’euros d’indemnités

Finalement, la patiente a obtenu gain de cause. Les juges ont dénoncé un “suivi défaillant” et ont condamné l’hôpital à lui verser 1,2 million d’euros d'indemnités.

“L’indemnisation sera de 1 018 020 euros. Avec les intérêts, cela représentera 210 000 euros de plus, soit en tout 1 230 000 euros”, a détaillé le tribunal administratif, selon La Nouvelle République.

Cette somme devrait “couvrir tous ses préjudices moraux et physiques, donc toutes les souffrances endurées, le handicap”, comme l’affirme son avocat. L’argent va également permettre d’indemniser ses prothèses. De son côté, le CHU a deux mois pour faire appel s’il le souhaite.