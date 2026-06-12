6 places à 7 500 € : cette nouvelle voiture électrique made in Mexique va faire un carton

Le Mexique vient de présenter sa première voiture électrique, conçue pour le peuple, qui s’apprête à défier toute concurrence sur le marché des véhicules électriques : Olinia Uno.

Actuellement, le Mexique redevient le centre du monde le temps d’un mois durant lequel il co-organise la Coupe du monde de football. Dans ce contexte, le gouvernement mexicain souhaite remettre le peuple au centre de sa politique, notamment via la construction d’un nouveau véhicule prêt à faire des émules.

Voici le Olinia Uno : une voiture électrique conçue pour accueillir six personnes, mise sur le marché à un prix très attractif.

La cérémonie de présentation a eu lieu dans un hangar de l'armée de l'air mexicaine au nord de Mexico. Devant des dizaines d'ingénieurs, la cheffe de l'État, Claudia Sheinbaum, a savouré sa revanche.

Crédit photo : Olinia

Selon elle, on répétait que "le Mexique n'était fait que pour les usines d'assemblage". Le nom du projet ne doit rien au hasard puisque Olinia signifie mouvement en nahuatl, la langue des Aztèques.

Son premier modèle, l’Olinia Uno, est un minuscule monospace électrique pensé pour les centres-villes. Sous sa carrosserie aux allures de navette futuriste se cache un moteur de seulement 18 ch et une batterie LFP de 14,7 kWh. De quoi atteindre 50 km/h et parcourir jusqu’à une centaine de kilomètres.

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Des chiffres qui feraient sourire mais qui prennent tout leur sens dans les rues souvent saturées des grandes villes mexicaines. Ici, l’objectif est de transporter efficacement passagers et bagages.

Crédit photo : Olinia

Un prix très attractif pour le peuple mexicain

Le véritable tour de force se trouve véritablement dans son prix. Attendu à partir de 150 000 pesos, soit environ 7 500 euros, l’Uno se positionne comme l’une des voitures électriques les plus abordables du marché. L'argument économique fait le reste. On parle d'un coût d'utilisation de 0,49 peso par kilomètre, contre 2,40 pesos pour une voiture à essence comparable et 1 peso pour une moto. Résultat, un conducteur urbain économiserait plus de 50 000 pesos par an, soit environ 2 500 euros.

Et contrairement à ce que son tarif pourrait laisser croire, il ne se résume pas à quatre roues et un volant. Éclairage LED, Bluetooth, caméra de recul, vitres électriques et jusqu’à six places sont de la partie. Mieux encore, sa conception permet d’accueillir un fauteuil roulant sans modification lourde.

Crédit photo : Olinia

Soutenu par le gouvernement mexicain et fabriqué localement, ce petit véhicule incarne une ambition bien plus grande que son gabarit : offrir une alternative crédible aux motos-taxis qui envahissent les villes du pays. Le mois prochain, un nouveau modèle baptisé Olinia Cargo sera dévoilé. Il s'agit d'un petit pick-up pensé pour les professionnels. À l'été 2027, les ventes du modèle de tourisme débuteront.