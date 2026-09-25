Elle gagne 2 millions de dollars pendant sa pause déjeuner, puis retourne travailler sans rien dire à ses collègues

Après une journée stressante, une habitante de Portsmouth a gagné 2 millions de dollars à un jeu à gratter, avant de reprendre son poste sans rien dire

La journée de travail avait mal commencé. D'après la Virginia Lottery, une habitante de Portsmouth, en Virginie, s'est arrêtée au Love Food Mart de Norfolk pour tenter sa chance après des heures particulièrement stressantes au bureau. Selon le magazine People, c'était pendant sa pause déjeuner. Elle y a acheté un ticket Platinum 7s, un jeu à gratter lancé le 1er septembre. En le grattant, elle a découvert qu'elle venait de remporter le gros lot du jeu : 2 millions de dollars, soit environ 1,75 million d'euros.

Plutôt que de tout plaquer, elle a repris le chemin du travail. Elle n'a rien dit à ses collègues, comme elle l'a raconté aux responsables de la loterie au moment de réclamer son gain :

« J'ai dû retourner travailler et faire comme si de rien n'était. » (propos traduits de l'anglais)

Son nom n'a pas été rendu public. Elle a choisi de rester anonyme, ce que la loi de Virginie lui permet.

Un ticket à 20 dollars et une chance sur 408 000

Le Platinum 7s est vendu 20 dollars, un peu plus de 17 euros, selon les sites spécialisés qui recensent les jeux de la loterie virginienne. Ses chances de gain affichées peuvent sembler contradictoires. La probabilité de remporter un lot, quel qu'il soit, est d'une sur 3,48. Mais ce chiffre inclut tous les petits gains. Pour décrocher les 2 millions de dollars, la probabilité tombe à une sur 408 000.

Le jeu n'est en vente que depuis trois semaines et le gros lot est déjà tombé. Deux autres tickets à 2 millions de dollars restent toutefois à trouver, selon la loterie. Les joueurs de Virginie ont donc encore une chance de les dénicher dans les commerces de l'État.

Ce n'est pas la première fois qu'un gagnant choisit la discrétion au travail. Aux États-Unis, un livreur devenu millionnaire avait continué ses tournées pendant une semaine avant d'annoncer la nouvelle.

2 millions sur le ticket, 952 000 dollars à l'arrivée

Le montant inscrit sur le ticket ne correspond pas à la somme réellement versée. En Virginie, le gros lot d'un jeu comme celui-ci peut être perçu de deux façons. La première consiste à toucher les 2 millions de dollars en versements annuels étalés sur 30 ans. La seconde est un paiement unique immédiat, nettement inférieur.

La gagnante a choisi la seconde option. Elle est repartie avec 952 000 dollars, environ 834 000 euros, avant impôts. Ce choix est fréquent chez les gagnants de la loterie virginienne. En 2025, une autre habitante de Virginie, devenue millionnaire grâce à l'erreur d'un employé de station-service, avait elle aussi préféré le paiement immédiat.

Les impôts réduisent encore la somme. La Virginia Lottery prélève automatiquement 24 % au titre de l'impôt fédéral et 4 % pour l'État sur tout gain supérieur à 5 000 dollars. Sur 952 000 dollars, cette retenue représente environ 266 500 dollars. Il reste donc un peu plus de 685 000 dollars, près de 600 000 euros, sur le compte. Ce montant peut encore évoluer : ce prélèvement n'est qu'une retenue à la source, et l'impôt définitif dépend de la situation fiscale de chacun. La loterie conseille d'ailleurs aux gros gagnants de consulter rapidement un spécialiste.

En Virginie, l'anonymat est désormais ouvert à tous les gagnants

La discrétion de cette gagnante s'inscrit dans un changement récent. Depuis le 1er juillet 2026, une nouvelle loi permet à tous les gagnants de réclamer leur lot anonymement, quel que soit le montant. La loterie ne publie alors ni leur nom, ni leur ville, ni la somme remportée, sauf autorisation écrite de leur part.

Contrairement à ce qu'avancent plusieurs médias américains, cette réforme n'était pas nécessaire dans son cas. La Virginie a d'abord autorisé l'anonymat en 2019, uniquement pour les gains d'au moins 10 millions de dollars. En juillet 2025, le seuil a été abaissé à 1 million de dollars. Avec 2 millions, la gagnante y avait donc déjà droit. La loi de 2026 supprime simplement tout seuil.

La sécurité des gagnants a joué dans ce choix. Lors des débats de 2025, l'auteur du texte avait cité le cas d'un précédent millionnaire virginien, visé par plusieurs arnaques, notamment sur les réseaux sociaux. D'autres gagnants aux États-Unis ont été victimes de violences après la révélation de leur gain.

La réforme a aussi une conséquence concrète pour les joueurs réguliers. La Virginia Lottery ne publie plus en ligne les noms des gagnants de ses tirages de seconde chance et de son programme de fidélité. Elle les prévient désormais par e-mail. La loterie invite donc les joueurs à vérifier leurs coordonnées : une adresse périmée peut faire passer à côté d'un gain.