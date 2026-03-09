Un ancien SDF achète un ticket à gratter et devient millionnaire

Par |

Jonathan et sa petite amie lors de la remise du chèque de 1 million de dollars

Après une mauvaise journée de travail, un ancien SDF s’est acheté un jeu à gratter aux États-Unis. Une décision qui a changé sa vie.

Par le passé, Jonathan, un Américain originaire du Colorado, a connu des moments très difficiles. Il s’est notamment retrouvé à la rue avant de parvenir à retrouver un emploi.

Récemment, la chance lui a offert un incroyable coup de pouce financier, rapporte le magazine People.

Il achète un jeu à gratter et touche le jackpot

Il y a quelque temps, Jonathan a acheté un jeu à gratter de 20 dollars (environ 16 euros) dans un Walmart, une grande chaîne de supermarchés américaine.

Il s’est offert ce ticket après une journée difficile au travail, où il est conseiller en téléphonie mobile.

WalmartCrédit Photo : Shutterstock

Joueur occasionnel, il dépense habituellement seulement 5 dollars (environ 4,20 euros) de temps en temps pour des jeux de loterie. Mais cette fois, il a eu le pressentiment de miser 20 dollars.

« Une petite voix dans ma tête m’a dit : “Hé, pourquoi ne pas tenter celui à 20 dollars ? Qu’est-ce qui pourrait m’arriver de pire ?” », se souvient-il auprès de la Loterie du Colorado.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le vendeur a eu raison de suivre son instinct.

La suite après cette vidéo

« C’est l’une des meilleures décisions que j’aie jamais prises », ajoute-t-il.

Un nouveau départ après des années de galère 

En grattant son ticket, Jonathan est tombé des nues en découvrant qu’il avait remporté la coquette somme de 1 million de dollars (autour de 840 000 euros). Pour l’heureux vainqueur, ce jackpot est une véritable bénédiction.

Un homme en train de gratter à jeu de grattage Crédit Photo : Getty Images

Comme il le précise, il a déjà connu des périodes sans emploi et a vécu dans un refuge pour sans-abri il y a quelques années. Il affirme que ce gain va transformer sa vie ainsi que celle de ses proches.

« Je compte vraiment offrir à ma petite amie et à mes enfants une vie que je n’aurais cru possible. Un peu d’espoir, de persévérance et un coup de chance vont nous permettre d’avoir la vie pour la laquelle nous avons travaillé très dur », confie-t-il.

Le père de famille a décroché ce gros lot en jouant à 200X Scratch, un jeu à gratter populaire vendu aux États-Unis. Selon la Loterie du Colorado, les joueurs n’ont qu’une chance sur 1 080 000 de toucher le jackpot.

Plusieurs tickets à gratterCrédit Photo : Shutterstock

À noter que les bénéfices de la loterie servent à financer des programmes de conservation de la nature à l’échelle de l’État, ainsi que des initiatives éducatives.

Suivez nous sur Google News
SDF Jackpot Jeu à gratter

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Tabac-presse Les Arcades à Arras
Arras : une retraitée aux revenus modeste achète un Ticket d'Or et gagne 500 000 euros
Une gendarme surveille un véhicule saisi
Un « SDF » arrêté au volant d'une Ferrari flashée à 247 km/h, la gendarmerie fait une découverte étonnante
Des jeux de grattage
Il gagne 1 million d’euros, on le condamne à partager son jackpot avec son ami après une promesse
La Cible, le nouveau jeu à gratter de la FDJ
La Cible : le nouveau jeu de la FDJ offre 1 chance sur 3,48 de gagner !
Un joueur coche sa grille &agrave; l&#039;EuroMillions
Euromillions : il remporte un million d’euros mais n’a toujours pas réclamé son gain, il ne lui reste que quelque jours