Un ancien SDF achète un ticket à gratter et devient millionnaire

Après une mauvaise journée de travail, un ancien SDF s’est acheté un jeu à gratter aux États-Unis. Une décision qui a changé sa vie.

Par le passé, Jonathan, un Américain originaire du Colorado, a connu des moments très difficiles. Il s’est notamment retrouvé à la rue avant de parvenir à retrouver un emploi.

Récemment, la chance lui a offert un incroyable coup de pouce financier, rapporte le magazine People.

Il achète un jeu à gratter et touche le jackpot

Il y a quelque temps, Jonathan a acheté un jeu à gratter de 20 dollars (environ 16 euros) dans un Walmart, une grande chaîne de supermarchés américaine.

Il s’est offert ce ticket après une journée difficile au travail, où il est conseiller en téléphonie mobile.

Crédit Photo : Shutterstock

Joueur occasionnel, il dépense habituellement seulement 5 dollars (environ 4,20 euros) de temps en temps pour des jeux de loterie. Mais cette fois, il a eu le pressentiment de miser 20 dollars.

« Une petite voix dans ma tête m’a dit : “Hé, pourquoi ne pas tenter celui à 20 dollars ? Qu’est-ce qui pourrait m’arriver de pire ?” », se souvient-il auprès de la Loterie du Colorado.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le vendeur a eu raison de suivre son instinct.

La suite après cette vidéo « C’est l’une des meilleures décisions que j’aie jamais prises », ajoute-t-il.

Un nouveau départ après des années de galère

En grattant son ticket, Jonathan est tombé des nues en découvrant qu’il avait remporté la coquette somme de 1 million de dollars (autour de 840 000 euros). Pour l’heureux vainqueur, ce jackpot est une véritable bénédiction.

Crédit Photo : Getty Images

Comme il le précise, il a déjà connu des périodes sans emploi et a vécu dans un refuge pour sans-abri il y a quelques années. Il affirme que ce gain va transformer sa vie ainsi que celle de ses proches.

« Je compte vraiment offrir à ma petite amie et à mes enfants une vie que je n’aurais cru possible. Un peu d’espoir, de persévérance et un coup de chance vont nous permettre d’avoir la vie pour la laquelle nous avons travaillé très dur », confie-t-il.

Le père de famille a décroché ce gros lot en jouant à 200X Scratch, un jeu à gratter populaire vendu aux États-Unis. Selon la Loterie du Colorado, les joueurs n’ont qu’une chance sur 1 080 000 de toucher le jackpot.

Crédit Photo : Shutterstock

À noter que les bénéfices de la loterie servent à financer des programmes de conservation de la nature à l’échelle de l’État, ainsi que des initiatives éducatives.