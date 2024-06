Elle lègue toute sa fortune à son fils et s'énerve quand sa fille refuse de continuer à s'occuper d'elle

Les familles peuvent rapidement voler en éclat quand on parle d’argent. Récemment, une femme a refusé de continuer à aider sa mère quand celle-ci a décidé de léguer toute sa fortune à son frère.

Reddit est un réseau social souvent utilisé par les internautes pour raconter leur expérience et recueillir l’avis de personnes objectives. Récemment, une jeune femme a posté un témoignage bouleversant sur sa famille.

Cette femme a rencontré des problèmes avec sa mère âgée. Victime de deux accidents de voiture, d’un cancer et d’une pneumonie, cette femme a de nombreux problèmes de santé et a besoin de beaucoup d’aide et d’attention au quotidien. Pour cela, elle fait appel à sa fille qui s’occupe de tout en permanence. De grosses responsabilités pèsent sur ses épaules, sachant qu’elle est également mariée et mère de famille.

Crédit photo : iStock

Cependant, elle a également un frère. Contrairement à elle, ce dernier est célibataire et sans enfant. Malgré cela, il ne prend pas la peine d’aider sa mère autant qu’elle, se déplaçant uniquement quand il est en vacances. Ainsi, la mère âgée demande toujours à sa fille de venir s’occuper d’elle en cas d’urgence.

Elle lègue sa fortune… à son fils

Récemment, la fille a appris que sa mère avait décidé de léguer l’entiereté de sa fortune à son frère, et non à elle. L’héritage est estimé à 250 000 dollars, soit environ 233 000 euros.

“J’étais perplexe et profondément blessée. Elle a refusé de m’en parler donc j’ai essayé de savoir pour quelles raisons elle avait décidé de me faire ça”, a rédigé l’internaute sur Reddit.

Crédit photo : iStock

Cependant, malgré de nombreuses tentatives de discussion avec sa mère, cette dernière se mettait toujours en colère, ne délivrant aucune explication. Sous le choc, la mère de famille a pris une décision radicale : celle de ne plus venir s’occuper de sa mère aussi souvent. Une décision qui a été difficile à prendre mais qu’elle ne regrette pas, et ce malgré la colère de sa mère envers elle.

“Mon amour et mon attention envers elle n’ont jamais été basés sur l’argent. C’est ma mère. Mais j’ai fini par lui dire que je ne viendrai plus. Je sais que ça lui a fait de la peine mais à un moment, je lui ai dis de demander à mon frère. Évidemment, elle l’a défendu et a prétexté qu’en tant qu’homme, il ne pourrait pas l’aider pour tout”, a expliqué l’internaute.

En publiant ce témoignage sur Reddit, la mère de famille a demandé l’avis des internautes, se questionnant sur son choix. Si elle est soutenue par son mari, certains membres de sa famille ne comprennent pas sa décision. Et vous, qu’en pensez-vous ?