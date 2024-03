Ses parents à la retraite voyagent, il les accuse de dilapider son héritage et déclenche la colère des internautes

Cet internaute, qui a préféré rester anonyme, se plaint du train de vie de ses parents aujourd’hui à la retraite. Son témoignage a agacé les internautes qui le lui ont bien rendu.

Beaucoup voient la retraite comme une période paisible et peu mouvementée. Sauf cet internaute. Ce dernier, âgé de 34 ans, en a après ses parents. Il raconte être toujours locataire et vivre au jour le jour. Comme tant d’autres de sa génération, l’internaute dit se contenter de petits boulots et de missions en freelance pour vivre.

Particulièrement pessimiste sur son avenir, il regrette que ses parents coulent des jours heureux faits de voyages à travers le monde. Un voyage en Toscane, en Provence, en Thaïlande, à New York, au Costa Rica… L’internaute explique que ses parents ont désormais pour mantra "carpe diem".

Son témoignage provoque la colère des internautes

Crédit photo : Tailorbirdimages/ iStock

Plutôt que de se réjouir pour ses parents, l’internaute dit maintenant détester leurs habitudes. Au début, il les a encouragés, mais il pense désormais que l’heure est venue pour eux d’aller en maison de retraite. Et la raison de cette rancune mal placée est toute simple : selon lui, ses parents dépensent trop d’argent et diminuent alors son héritage.

Outre l’égoïsme apparent de l’internaute, ce dernier explique ne pas comprendre pourquoi ses parents retraités voyagent plutôt que de l’aider financièrement à payer ses dettes et assurer le potentiel futur de leurs petits-enfants, qui ne sont même pas encore nés.

Après avoir demandé l’avis aux internautes, l’anonyme a reçu un sacré coup de bâton. Beaucoup lui ont reproché de ne pas être heureux pour ses parents. D’autres ont fustigé son attitude : il s’agit de leur argent et non du sien. Ils l'invitent par ailleurs à épargner et à mieux gérer ses finances pour aspirer à une vie meilleure, tout en lui rappelant que ses parents ne lui doivent rien.