Elle hérite de 3,7 millions d'euros mais refuse de payer les factures de son petit copain, son choix divise

Un vif débat a agité la toile, il y a deux ans aux États-Unis, suite au témoignage d'une jeune femme ayant refusé de payer le loyer de son compagnon.

L'argent peut vite devenir une source de conflit au sein d'un couple.

Les finances sont en effet l'une des causes les plus fréquentes de frictions entre partenaires et cela peut parfois créer des dilemmes terribles.

Illustration avec cette jeune femme qui a refusé d'entretenir son petit ami, alors qu'elle en avait la possibilité. Repéré par le site Buzzfeed, son témoignage, publié en 2022 sur le réseau social Reddit, a suscité de vives réactions sur la toile.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Elle refuse d'entretenir son compagnon, après avoir touché un gros héritage

Il faut dire que l'histoire de cette femme s'avère singulière, tant sa situation n'était pas banale à l'époque. Après avoir touché un gros héritage de 3,7 millions d'euros, cette dernière s'est en effet retrouvée en total désaccord avec son petit copain, qui souhaitait, en quelque sorte, profiter de cette soudaine rentrée d'argent.

« Après avoir surmonté le choc initial (de l'héritage, N.D.L.R), j'en ai profité pour quitter mon travail (que je détestais vraiment), car je n'ai pas de dettes et je peux facilement vivre avec 40 000 dollars (37 000 euros environ) par an. Je suis plutôt introvertie et je suis plus qu'heureuse de rester à la maison pour travailler sur l'art, la musique, d'autres centres d'intérêt et les jeux », avait d'abord expliqué cette internaute, qui a vite déchanté.

« Depuis que j'ai hérité de l'argent, mon petit ami fait pression sur moi pour que je prenne en charge la totalité du loyer et des factures - environ 1 200 dollars par mois - de notre appartement et que je commence à mettre de l'argent de côté dans un fonds d'épargne commun (...) Je serais heureuse de le faire si nous étions mariés, mais ce n'est pas le cas. Nous ne sortons ensemble que depuis un an et demi et je préfère que nos finances soient séparées. Bien que je ne travaille plus, je paie toujours ma part du loyer chaque mois et j'ai commencé à payer une femme de ménage qui vient faire le ménage plusieurs fois par semaine », avait-elle ainsi précisé.

Et d'ajouter : « J'ai dit à mon petit ami qu'il n'avait pas droit à mon argent et il m'a répondu que j'étais égoïste de m'attendre à ce qu'il continue de payer le loyer alors que je pourrais facilement me permettre de tout payer. Suis-je une c.....e ? ».

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Comme il fallait s'y attendre, son témoignage a divisé les internautes qui n'ont pas manqué de donner leur avis. Cependant, ces derniers ont majoritairement apporté leur soutien à cette femme, en rappelant que cet héritage était le sien et non pas celui de son compagnon. Certains ont néanmoins fait remarquer que le partage au sein des couples était important, sans toutefois blâmer la jeune femme.

A-t-elle fait le bon choix, selon vous ?