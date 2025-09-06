Elle pense échanger avec le chanteur Damiano David et se fait escroquer de 15 000 euros

Fan du chanteur italien Damiano David, une femme de 45 ans s’est fait arnaquée par des escrocs qui lui ont fait croire qu’elle échangeait avec lui. Croyant parler avec son chanteur préféré, la quadragénaire a déboursé 15 000 euros.

Les arnaques aux sentiments sont de plus en plus nombreuses sur internet. Le principe est simple : des escrocs ciblent des personnes fragiles, généralement des femmes isolées, et les séduisent en se faisant passer pour des célébrités afin de les inciter à leur donner de l’argent. On connaît par exemple le cas très populaire d’Anne qui a été arnaquée par un faux Brad Pitt qui lui a extorqué 830 000 euros.

Anne n’est pas la seule dans cette situation. En avril 2024, une femme qui pensait échanger avec David Hallyday a reçu une demande en mariage du faux chanteur et lui a envoyé 40 000 euros. Ce fut également le cas de cette femme qui pensait être en couple avec Leonardo DiCaprio et lui qui a envoyé des nudes ainsi que 5 000 euros. En février dernier, une femme qui pensait vivre une histoire d’amour avec Martin Henderson, une star de Netflix, s’est fait arnaquer de 360 000 euros.

Crédit photo : iStock

Ces escroqueries sont nombreuses et de nombreuses célébrités sont utilisées par les escrocs. Après Brad Pitt et DiCaprio, c’est au tour du chanteur Damiano David d’être utilisé à mauvais escient.

Elle pense parler à Damiano David

Une femme de 45 ans, secrétaire et originaire de l’ouest de la France, a posté un message sur une page consacrée à Damiano David pour trouver une place de concert pour son anniversaire. Le chanteur du groupe Maneskin, âgé de 26 ans, s’est récemment lancé en solo. Autrice débutante, elle a également affirmé qu’elle souhaitait s’inspirer du chanteur pour écrire une romance.

Crédit photo : @damianodavid / Instagram

La quadragénaire a reçu une réponse d’arnaqueurs qui se sont fait passer pour Damiano David en personne. Ils ont prétendu être intéressés par son projet et ont commencé à la séduire. Selon 20 Minutes, la victime a ensuite échangé quotidiennement avec les escrocs qui se faisaient passer pour l’artiste.

Elle se fait arnaquer de 15 000 euros

Au total, la quadragénaire a déboursé 15 000 euros en trois mois. Elle a par exemple payé 1 000 euros pour un abonnement VIP, 1 000 euros pour des frais d’expédition et 3 000 euros pour assister à une séance d’enregistrement du chanteur. C’est finalement avec l’aide de sa sœur que la victime a compris qu’il s’agissait d’une arnaque. Aujourd’hui, elle culpabilise de s’être fait avoir.

“J’étais subjuguée, charmée. J’ai tellement honte, je me sens crétine. Etant de nature discrète, trop gentille, je me fais facilement avoir”, a-t-elle confié au Parisien.

Crédit photo : @damianodavid / Instagram

Pour éviter d’être la cible de ce genre d’arnaque, méfiez-vous des messages que vous recevez sur les réseaux sociaux. En réalité, il est quasiment impossible qu'une célébrité vous contacte personnellement, et encore moins en vous séduisant. Veillez également à ne jamais transférer de l’argent à une personne que vous ne connaissez pas sur internet.