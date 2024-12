Elle quitte son mec en découvrant son habitude « dégoûtante »... partagée par la moitié des hommes

Sur Reddit, une jeune femme a annoncé avoir quitté son copain à cause d’une mauvaise habitude qu’elle a découvert en emménageant avec lui. Selon une étude britannique, 45% des hommes ont cette habitude jugée “dégoûtante”.

Après les premiers rendez-vous et quelques mois ou années de relation, de nombreux couples décident d’emménager ensemble. Cette étape est très importante dans un couple et peut être décisive pour l’avenir de la relation. En effet, en emménageant ensemble, les deux personnes vont en apprendre plus sur l’autre et découvrir ses petites habitudes et ses manies du quotidien. Malheureusement, certaines d’entre elles peuvent nuire à la relation.

Crédit photo : iStock

C’est ce qu’a vécu une jeune femme qui a publié son témoignage sur Reddit. Après avoir emménagé avec son compagnon, celui-ci lui a révélé l’une de ses habitudes qui a dégoûté sa petite-amie. Cette dernière a finalement décidé de rompre et a partagé sa conversation par SMS avec son copain sur le réseau social pour expliquer l’histoire.

Une question de propreté

Après deux ans de relation, la jeune femme a décidé d’emménager avec son petit-ami. Mais trois mois plus tard, tout a basculé. Un jour, elle a demandé à son compagnon de mettre les draps du lit dans la machine à laver à sa place, insistant pour que les tâches ménagères soient partagées. Voulant laver ses draps une fois par semaine, elle a demandé à ce qu’ils fassent une machine de draps chacun leur tour.

Crédit photo : Reddit

Cependant, son petit-ami n’a pas tout de suite accepté puisqu’il lui a simplement répondu : “Pourquoi ?”

À cette question, la jeune femme a expliqué qu’elle lavait ses draps toutes les semaines, ce à quoi il a répondu que ce n’était pas nécessaire. Selon lui, les draps du lit doivent être lavés une fois tous les deux mois. Il l’a également accusé de lui donner “plus de travail” en lui demandant de mettre le linge dans la machine.

45% des hommes ont cette habitude

En apprenant que son petit-ami avait l’habitude de laver ses draps tous les deux mois, la jeune femme a été dégoûtée. Une dispute a ensuite éclaté dans le couple puisque l’homme lui a affirmé que si elle ne se sentait pas à l’aise avec cette idée, elle pouvait dormir sur le canapé. Une mésentente qui a inévitablement fini en rupture.

“Je n’ai tenu que cinq mois de plus avant de déménager et de le larguer. Avant que vous ne posiez la question, non, il n’était pas déprimé. Juste super paresseux, dégoûtant et prétentieux”, a affirmé la jeune femme sur Reddit.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, cette mauvaise habitude semble être partagée par de nombreux hommes. Selon une étude britannique menée à ce sujet, 45% des hommes célibataires lavent leurs draps tous les quatre mois et 12% le font uniquement quand ils s’en souviennent. De leur côté, les experts recommandent bien de laver ses draps une fois par semaine. Une bonne habitude à prendre pour le bien-être de son couple.