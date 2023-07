À seulement 12 ans, il décroche son bac... mais aucune école ne veut de lui sur Parcoursup

Adam, 12 ans, a décroché son bac avec mention cette année. Cependant, il n’a encore été accepté nulle part sur Parcoursup. Malgré cela, il ne perd pas espoir.

Les résultats du baccalauréat sont tombés. Sur l’ensemble de la France, on recense 84,9% d’admission au bac toutes séries confondues avant les épreuves de rattrapage. Un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière, où l’on comptabilisait 86,1% de réussite. Cette année, le plus jeune bachelier est Adam, un garçon âgé de 12 ans.

Crédit photo : iStock

À son âge, Adam a réussi à décrocher le baccalauréat avec la mention “bien”. Il a obtenu deux bonnes notes dans ses épreuves de spécialité : 15 en histoire et 14 en sciences économiques. À contrario, le candidat le plus âgé de cette année est une femme de 76 ans qui a repassé le bac pour épauler son petit-fils et l'a décroché avec brio.

Des refus sur Parcousup

Malgré son jeune âge, Adam ne détient pas le record du bachelier le plus jeune. Ce dernier est détenu par un garçon qui avait 11 ans, 7 mois et une vingtaine de jours quand il a obtenu son bac en 2019. Pour autant, la réussite d’Adam reste impressionnante et le bachelier fait la fierté de sa famille.

Crédit photo : iStock

Si Adam a eu son baccalauréat, la suite de ses études n’est pas garantie. Pour le moment, le jeune garçon n’a été accepté nulle part sur Parcoursup. Bien qu’il ait demandé à entrer dans plusieurs écoles, aucune n’a retenu sa candidature. Cependant, Adam ne perd pas espoir.

“Peut-être que j’aurai plus de chances lors de la deuxième phase d’admission avec le classement des voeux”, espère-t-il.

Adam va demander une licence d’information et communication en premier voeu. Il ne lui reste plus qu’à patienter en espérant voir son souhait se réaliser.