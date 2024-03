Les jeunes perdus sur Parcoursup, des coachs facturent jusqu'à 890 euros pour les aider à s'orienter

La course aux voeux sur Parcoursup a commencé. Mais la tâche peut s’annoncer compliquée pour beaucoup d’étudiants. C’est pourquoi certains font appel à des coachs spécialisés pour les orienter.

Cette année encore, ils sont 600 000 bacheliers à devoir entrer 10 voeux maximum d’études supérieures sur Parcoursup. La plateforme propose jusqu’à 21 000 formations.

Si les propositions ne manquent pas, c’est souvent pour les lycéens un casse-tête de devoir choisir. Alors, pour les aider au mieux dans les différentes étapes, certains parents font appel à des coachs spécialisés en orientation, rapporte Le Progrès.

« Coach Parcoursup, ça consiste à aider les familles, et plus précisément les lycéens de terminale, à faire les bons choix sur Parcoursup et à ne pas se tromper pour avoir quelque chose, une réponse positive au bout sur Parcoursup. Donc c’est les aider à discerner ce qu’ils ont envie de faire, construire leur choix et ensuite les aider à monter leur dossier », explique Delphine de Guillebon, coach et co-fondatrice d’Eurêka Study.

Quels sont les jeunes qui font appel au coaching scolaire ?

Les coachs spécialisés aident également les lycéens à écrire leur lettre de motivation, étape redoutée au moment de formuler ses vœux. Il est toutefois important de rappeler que les lettres de motivation ne sont plus obligatoires, exceptées dans certaines formations.

Crédit photo : Pheelings Media/ iStock

D’après Delphine de Guillebon, le coach permet encore à l’élève de valoriser son dossier. Il sera au côté de l’élève au moment de faire son choix début juin : doit-il mettre un vœu en attente, le refuser, l’accepter ? Le coach spécialisé sert ainsi de guide pour des élèves en proie au stress lors de ce parcours.

Cette pratique fait de plus en plus d’adeptes, mais reste encore limitée. « 85% des jeunes qui font appel au coaching scolaire sont des jeunes issus des classes moyennes supérieures et des franges privées des classes moyennes supérieures ». Le plus souvent, il s’agit d’élèves dont les « parents sont en lien avec la culture du coaching dans le cadre de leur activité professionnelle », note Anne-Claudine Oller, sociologue de l’éducation.

Enfin, le coaching scolaire a un prix, ce qui explique peut-être pourquoi il n’est pas encore très répandu chez les élèves. Les forfaits, qui correspondent à des séances (dont le nombre est déterminé par l’élève), sont compris entre 390 euros jusqu’à 890 euros pour un package. Ce prix en vaut le coup pour Delphine de Guillebon qui indique que les coachs ont un taux de réussite de 100% et que les élèves qu’ils accompagnent n’ont jamais été déçus.