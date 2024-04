Elle veut finir seule leurs vacances en couple, il la quitte en découvrant la raison

Sur Reddit, un internaute à demandé un avis objectif sur sa situation de couple. L’individu explique notamment avoir abandonné sa copine, durant leurs vacances, car elle voulait les poursuivre seule alors qu’il avait payé tous les frais.

Quand on part en vacances en couple, la question du budget est une étape primordiale à régler en amont de l’organisation. Histoire d’avoir l’esprit tranquille, on s’attend rarement à ce que la question soit remise sur le tapis… à la fin des vacances.

C’est pourtant ce qu’a vécu l’utilisateur appelé Fabulous-Plenty-5465, sur Reddit, qui relate la drôle de tournure qu’ont pris leur séjour en Italie. L’internaute, âgé de 28 ans, raconte qu’il a pris en charge tous les frais de leurs vacances, en accord avec sa petite-amie, âgée de 27 ans. Une décision justifiée par le fait qu’il gagne mieux sa vie qu’elle et qu’ils voulaient partir en vacances sans avoir à se soucier de l’aspect financier.

Le couple, originaire des États-Unis, s’envole donc vers l’Italie pour deux semaines : “Tout allait bien jusqu’au dernier jour où elle me dit qu’elle souhaite rester plus longtemps pour ‘se retrouver’ et réfléchir à notre relation sans moi. Elle n’en avait pas discuté avec moi au préalable, et cela m’a complètement aveuglé”.

En plus de ça, sa petite-amie lui demande s’il peut continuer à gérer les frais de son séjour solitaire : “J’ai été blessé et je lui ai dit que si elle sentait qu’elle avait besoin de passer du temps seule, elle devrait également être indépendante financièrement pendant cette prolongation de son voyage”.

Crédit photo : iStock

L’internaute demande alors aux internautes s’il était dans son bon droit car dans son entourage, certains de ses amis l’ont critiqué pour cet abandon. En effet, sa petite amie lui a donné le mauvais rôle : “J’ai dit que je ne paierais pas son nouveau billet retour chaque fois qu’elle déciderait de revenir. Maintenant, elle est bouleversée, me traitant d’égoïste, et certains de nos amis disent que je suis un connard parce que je l’ai laissée bloquée dans un pays étranger sans aide financière”.

La confession de sa copine brise leur couple pour de bon

Peu de temps après avoir publié ce message, l’internaute a indiqué être parti prendre l’avion du retour sans elle. Il révèle être resté pendant une heure à l’aéroport, à réfléchir et à parler à sa mère, à qui il racontait toute l’histoire. Pendant qu’il parlait à sa mère, sa petite-amie a débarqué à l’aéroport.

Abandonnée à l’hôtel, elle a vécu un réveil brutal quand elle s’est fait expulser par le personnel de l’établissement. Elle a réalisé que son petit ami ne bluffait pas et s’est rendue à l’aéroport afin de ne pas finir à la rue. La jeune femme révèle alors à son futur ex qu’elle a rencontré quelqu’un pendant leurs vacances en Italie. Une attirance physique et un échange de contacts ont suffi à la faire douter sur son couple.

Crédit photo : iStock

“Évidemment, je lui ai dit que c’était fini entre nous. Même si elle essayait de faire croire que rien ne s’était passé, le fait était évident. Je ne veux pas vraiment être avec quelqu’un qui l’impression que c’est normal de “garder ses options ouvertes” alors qu’elle est dans une relation monogame depuis deux ans.”

L’internaute explique que le vol de retour a été très génant car la jeune femme a continué d’insister pour qu’ils rentrent ensemble à la maison. Au fur et à mesure du chemin, elle réalise qu’elle avait tout gâché. Depuis, elle est partie de leur appartement et est retournée chez ses parents.