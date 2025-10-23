Meurtre de Lola : sa mère demande la peine maximale pour Dahbia Benkired dans un discours poignant

Hier s’ouvrait la quatrième journée du procès du meurtre de Lola, au cours de laquelle la mère de la victime a livré un témoignage poignant.

Vive émotion lors du quatrième jour du procès du meurtre de la jeune Lola Daviet. La pré-adolescente, alors âgée de douze ans, a été assassinée en octobre 2022 à Paris par Dahbia Benkired, une ressortissante algérienne.

La femme de 27 ans estaccusée de meurtre, viol, torture et acte de barbarie sur mineur. Ce mercredi 22 octobre, les membres de la famille de la victime ont témoigné à la barre.

Crédit Photo : DR

C’est Delphine Daviet-Ropital, la mère de Lola, qui a pris la parole en premier. Celle-ci a lu devant la cour d’assises une lettre dans laquelle elle décrit sa fille.

«Lola était une jeune fille joyeuse, sociale, aimante et heureuse de vivre, toujours prête à aider son prochain », a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter :

« Avec mon mari, nous avons toujours éduqué nos enfants avec le sens du partage, du respect envers les autres, et en même temps, on leur faisait de la prévention sur le danger des inconnus. On leur disait: ''si on vous agresse, n’hésitez pas à crier, on vous entendra'' ».

Un témoignage poignant

Delphine Daviet-Ropital est revenue sur le jour du drame : « une belle journée avec de la joie et de la bonne humeur », se souvient la maman meurtrie. Celle-ci se remémore avoir dit au revoir à sa fille.

« Qui aurait pu imaginer ce qui allait se passer, quand Lola a croisé cette chose, ce monstre ? Moi, je préparais les bagages pour le mobile home, comme tous les vendredis », relate-t-elle.

Le couple de gardiens d’immeuble dans le XIXe arrondissement de Paris - c’est dans l’un des appartements que la fillette a été tuée - avait pour habitude de retrouver son Pas-de-Calais natal tous les week-ends.

Crédit Photo : DR

Dahbia Benkired, qui était logée chez sa soeur, avait d'abord expliqué son geste par un excès de colère après que Delphine Daviet lui avait refusé un badge pour emprunter l’ascenseur

« Cette histoire de badge, dont je n’ai pas souvenance… Que des histoires… Rien ne mérite d’avoir autant de haine, de mépris, d’acharnement envers ma Lola », a insisté la mère de l’enfant.

Avant de poursuivre :

« Je finis par comprendre avec ma psychologue que ce n’est pas nous les coupables, c’est cette chose, le diable. Lola n’aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. Je me demanderai toujours pourquoi Lola l’a suivie (…) J’ai tout perdu : ma Lola, mon mari, mon logement, mon travail… toute ma vie s’est effondrée ».

La mère de Lola réclame la perpétuité à l'encontre de Dahbia Benkired

Digne, Delphine Daviet-Ropital s’est ensuite adressée directement à la cour pour demander la peine maximale à l’encontre du bourreau de Lola.

« Pour tout cela, je demande à la justice de faire le nécessaire pour que cette chose soit enfermée toute sa vie. Ne demandez pas autre chose que la perpétuité. Je ne comprendrais pas que la France à laquelle j’appartiens ne prononce pas cette peine », a-t-elle conclu.

Crédit Photo DR

Dans son box, l’accusée la fixe, impassible, égale à elle-même depuis l’ouverture des débats vendredi dernier, décrit l’AFP.