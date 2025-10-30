Il se fait passer pour un avocat pendant 3 ans et remporte... 26 procès avant d'être démasqué

Direction le Kenya, où un homme a réussi à se faire passer pour un avocat. Chose encore plus incroyable : il a gagné l’intégralité de ses procès avant son arrestation.

Un épisode digne de la série « Suits : avocats sur mesure ». En 2023, un jeune homme a été arrêté au Kenya. Son crime ? Cet individu s’est fait passer pour un avocat.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? D’autant plus que l’auteur des faits a réussi à exercer pendant trois ans sans diplôme et sans qualifications.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce passionné de droit a mis en place une stratégie bien ficelée pour parvenir à ses fins.

Dans un premier temps, il s’est s’est rendu sur le site internet de la première association d’avocats du pays pour usurper l’identité d’un vrai professionnel.

Son choix s’est alors porté sur Brian Mwenda Ntwiga. Une fois cette étape terminée, il a modifié le profil de sa cible pour se faire passer pour lui.

Un faux avocat très talentueux

Malgré son manque d’expérience sur le terrain, celui-ci s’est révélé être un homme de loi hors pair.

Contre toute attente, l’imposteur a remporté 26 procès sur les 26 à son actif. Un palmarès impressionnant qui a de quoi laisser pantois.

Promis à une brillante carrière, le faux avocat a finalement été démasqué par le véritable Brian Mwenda Ntwiga.

Comment ? Celui-ci s’est rendu compte que son profil avait été piraté. Il a alors prévenu les autorités.

« Un esprit brillant »

Ce qui devait arriver arriva… L’usurpateur a été interpellé.

Lorsque cette affaire a éclaté, la Central Organization of Trade Unions (organisation centrale des syndicats du pays) a salué « l’esprit brillant » du suspect qui a réussi à tromper la justice. De son côté, le criminel a clamé son innocence lors de son arrestation :

« Je voudrais exprimer ma gratitude aux personnes qui me soutiennent et prient pour moi. Avec le temps, je pourrai dissiper ce malentendu. Je pourrai également prouver mon innocence et le contexte réel », avait déclaré à l’époque le principal concerné.

Crédit Photo : Evans Habil | Nation Media Group

Renson Mulele Ingonga, responsable des poursuites pénales, avait condamné les agissements du faux avocat :

« Ce cas reflète un problème croissant d’individus non qualifiés se faisant passer pour des avocats », a-t-il indiqué.

L’homme en question devrait bientôt répondre de ses actes lors de son procès. Sa série de victoires a de quoi faire des envieux parmi les authentiques avocats.