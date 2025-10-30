Il se fait passer pour un avocat pendant 3 ans et remporte... 26 procès avant d'être démasqué

Par |

Le faux avocat

Direction le Kenya, où un homme a réussi à se faire passer pour un avocat. Chose encore plus incroyable : il a gagné l’intégralité de ses procès avant son arrestation.

Un épisode digne de la série « Suits : avocats sur mesure ». En 2023, un jeune homme a été arrêté au Kenya. Son crime ? Cet individu s’est fait passer pour un avocat.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? D’autant plus que l’auteur des faits a réussi à exercer pendant trois ans sans diplôme et sans qualifications.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce passionné de droit a mis en place une stratégie bien ficelée pour parvenir à ses fins.

Dans un premier temps, il s’est s’est rendu sur le site internet de la première association d’avocats du pays pour usurper l’identité d’un vrai professionnel.

Son choix s’est alors porté sur Brian Mwenda Ntwiga. Une fois cette étape terminée, il a modifié le profil de sa cible pour se faire passer pour lui.

Un faux avocat très talentueux

Malgré son manque d’expérience sur le terrain, celui-ci s’est révélé être un homme de loi hors pair.

Contre toute attente, l’imposteur a remporté 26 procès sur les 26 à son actif. Un palmarès impressionnant qui a de quoi laisser pantois.

Promis à une brillante carrière, le faux avocat a finalement été démasqué par le véritable Brian Mwenda Ntwiga.

Comment ? Celui-ci s’est rendu compte que son profil avait été piraté. Il a alors prévenu les autorités.

« Un esprit brillant »

Ce qui devait arriver arriva… L’usurpateur a été interpellé.

Lorsque cette affaire a éclaté, la Central Organization of Trade Unions (organisation centrale des syndicats du pays) a salué « l’esprit brillant » du suspect qui a réussi à tromper la justice. De son côté, le criminel a clamé son innocence lors de son arrestation : 

« Je voudrais exprimer ma gratitude aux personnes qui me soutiennent et prient pour moi. Avec le temps, je pourrai dissiper ce malentendu. Je pourrai également prouver mon innocence et le contexte réel », avait déclaré à l’époque le principal concerné.

Le faux avocatCrédit Photo : Evans Habil | Nation Media Group

Renson Mulele Ingonga, responsable des poursuites pénales, avait condamné les agissements du faux avocat :

« Ce cas reflète un problème croissant d’individus non qualifiés se faisant passer pour des avocats », a-t-il indiqué.

L’homme en question devrait bientôt répondre de ses actes lors de son procès. Sa série de victoires a de quoi faire des envieux parmi les authentiques avocats.

Source : NDTV
Suivez nous sur Google News
Procès

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Delphine Daviet-Ropital, la maman de Lola / Lola Daviet
Meurtre de Lola : sa mère demande la peine maximale pour Dahbia Benkired dans un discours poignant
Dany Boon
Dany Boon escroqué de près de 7 millions d’euros par un faux lord irlandais
Brandon Isabelle / sa fille Kennedy
Il jette sa fille âgée de deux jours dans un fleuve infesté d’alligators pour une raison terrifiante
Marianne Bachmeier
Sa fille de 7 ans est violée et tuée, elle abat son assassin en plein procès et finit en prison
Thomas Allen McCartney
Un violeur récidiviste qui agressait des enfants condamné à 40 ans de prison et à une castration complète