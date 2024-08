Elon Musk recrute du personnel en télétravail et promet des salaires allant jusqu'à 242 000 €

Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, ne lésine pas sur les moyens pour attirer de nouveaux employés dans son entreprise.

Vous cherchez un emploi bien rémunéré ? Si c’est le cas, cela tombe bien car le milliardaire américain Elon Musk cherche à recruter de nouveaux talents au sein de son entreprise Tesla.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme d’affaires controversé n’hésite pas à mettre la main au portefeuille pour attirer ses futurs collaborateurs.

Crédit Photo : Shuttetstock

Il y a quelques jours, Tesla a publié une série d’offres d’emploi sur son site officiel. Point important : les employés recrutés pourront travailler depuis n’importe quel endroit du monde.

Vous l’ignorez peut-être, mais l’entreprise spécialisée dans les véhicules électriques et autonomes a généralisé le télétravail durant la pandémie de Covid-19.

Des salaires mirobolants

De plus, Tesla cherche de nouvelles têtes pour tester et former ses... robots humanoïdes. Pour ces postes vacants, la société propose un salaire de plus de 6 000 euros par mois. Le job le plus en vue étant celui d'ingénieur principal, un poste qui requiert une certaine expérience dans la mise en service de systèmes électriques et photovoltaïques. Comme le précise l’annonce, cet emploi important requiert 5 ans d’expérience.

Pour les autres postes, Tesla propose un salaire annuel allant de 79 200 à 270 000 dollars (environ 242 765 euros), selon la fonction et l'expérience du candidat.

Crédit Photo : Istock

Les personnes intéressées par ces offres d'emploi à distance doivent se rendre sur le site officiel de Tesla et s'inscrire pour le poste vacant qui correspond à leur profil.

À noter que Le salaire et les avantages sociaux seront déterminés en fonction de l'emploi et de l'expérience du candidat.