Elon Musk révèle l'énigme pas si simple qu'il adore poser aux candidats lors des entretiens d'embauche

Connu pour son excentricité, Elon Musk a une façon bien à lui de gérer ses entreprises, notamment au niveau du recrutement. Lors des entretiens d’embauche, il s’amuse à poser son énigme préférée aux candidats afin de mieux les cerner.

Space X, Tesla, X (anciennement Twitter)... Les entreprises fondées ou rachetées par Elon Musk ne manquent pas et pour y postuler, il faut vous préparer à un entretien d’embauche pas comme les autres. En effet, le magnat des nouvelles technologies est un personnage à part qui met un point d’honneur à recruter des gens qu’il considère comme exceptionnels.

Ainsi, lors des entretiens d’embauche, il cherche surtout à savoir à quel point le candidat sera digne de travailler pour lui. Elon Musk avait notamment dévoilé ne pas s’attarder sur les CV et aimait poser une question particulière pour vérifier si un candidat ment ou pas.

Crédit photo : Reuters

Dans la même ligne de conduite, le multimilliardaire néo-zélandais n’hésite pas à interrompre un entretien d’embauche pour s'y incruster et s’adresser directement à un candidat, en lui posant son énigme préférée.

Commence alors dans la tête du candidat un calcul qui n’a pas lieu d’être car il existerait plusieurs bonnes réponses. Quand bien même la réponse est bonne, ce n’est pas ce qui intéresse Elon Musk.

Crédit photo : Flickr

En effet, l'une des bonnes réponses fréquemment trouvées par les candidats est le pôle Nord. S’ils formulent cette réponse, Elon Musk leur demande ensuite :

Une seconde question à laquelle les candidats répondent généralement en mentionnant le pôle Sud. Dans une vidéo YouTube, le mathématicien Presh Talwalkar a expliqué comment résoudre l’énigme en question. Il précise que cette dernière était très utilisée au sein de l’entreprise Microsoft avant qu’Elon Musk ne s’en empare.

Presh Talwalker a expliqué qu’il existe en réalité un nombre infini de réponses correctes à l’énigme. Seulement voilà, trouver une bonne réponse n’est pas l’essentiel pour Elon Musk. En effet, l’homme d’affaires chercherait à déstabiliser le candidat, non préparé à le rencontrer, pour mesurer sa capacité de réaction et sa créativité face à une situation imprévue.

Dans les commentaires, les gens ont fait preuve d'un peu de créativité et d’humour pour troller l’énigme. Certains se sont mis à parodier la question et à la reformuler à leur convenance afin d’apporter des réponses caustiques pour se moquer d’Elon Musk et de ses critères de recrutement.

“Ma réponse : Endetté. Si vous êtes endetté et que vous marchez 1 mile au sud, 1 mile à l'ouest et 1 mile au nord, vous êtes toujours endetté”

“Supposons que je fasse l'effort d'adopter trois chiens et que je les nomme “1 mile au nord”, “1 mile à l'ouest” et “1 mile au sud”. Ainsi, si je promène mes chiens, je pourrai dire que j'ai promené 'un mile au nord, un mile à l'ouest et un mile au sud'. Et oui, je reviendrais très certainement à mon point de départ : À jamais seul.”

“Cette question nous fait toujours revenir au même endroit. Supposons que je marche à reculons avec les lacets défaits et un vent qui dépasse les 120 km/h allant à l’inverse des aiguilles d’une montre, je finirais certainement dans le derrière d’un ours polaire à jouer aux cartes, ce qui n'était pas du tout mon point de départ mais c'est à cause du vent. C'est bon, je suis embauché ?”