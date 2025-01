En couple, attention à la « limérence », ce comportement qui peut conduire à la rupture

Avez-vous déjà entendu parler de “limérence” dans un couple ? Il s'agit d'un comportement obsessionnel que l'on retrouve chez certaines personnes qui peut mener à la rupture.

Quand on est en couple, il n’est pas toujours évident de trouver un équilibre dans sa relation. Quand on aime quelqu’un, nous avons envie de passer tout notre temps avec cette personne. Cependant, nous devons trouver le juste milieu et ne pas délaisser nos proches et nos passions au détriment de quelqu’un d’autre.

Cet équilibre peut être difficile à trouver et toutes les personnes ne parviennent pas à ce résultat. Selon la science, il faudrait respecter deux choses fondamentales pour avoir un couple qui dure. Mais dans certains cas, les relations amoureuses peuvent devenir des relations toxiques, notamment lorsque l’une des deux personnes est atteinte d’un comportement obsessionnel, aussi appelé dépendance affective. On vous explique.

Crédit photo : iStock

Quand l’amour devient une obsession

La limérence est un concept inventé en 1979 par la psychologue Dorothy Tenov. Il s’agit d’un mot employé pour parler de dépendance affective, lorsque l’amour devient obsessionnel. Dans ce cas, la personne victime de dépendance ne vit plus que pour l’être aimé. Elle ne pense qu’à lui, ne prend aucune décision sans le consulter et ne va pas hésiter à annuler des sorties entre amis pour passer plus de temps avec lui.

La personne qui aime obsessionnellement ressent un besoin constant d’être avec sa moitié. Quand ce n’est pas le cas, elle ressent une immense solitude et une profonde tristesse, voire une anxiété. Victime du manque et de la peur, elle va se répéter des questions en boucle : "et s'il ne passe pas de temps avec moi parce qu'il ne m'aime pas ?" Une personne dépendante ressent un besoin anxieux d’être dans un amour réciproque. Pour se rassurer, elle va sans arrêt demander à l’autre si elle est aimée et aura besoin d’avoir de ses nouvelles en permanence.

“La personne idéalisée vient combler quelque chose qui était perdu. L’autre, progressivement, est anéantie, étouffée. Cette personne n’existe plus et ne vit qu’à travers l’autre. Elle veut tout savoir, est très intrusive par détresse, parce que c’est son objet de comblement. Cela devient quelque chose de vital. Elle n’est plus autonome, elle est totalement dépendante”, explique Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue clinicienne, à Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Les causes d’un tel amour sont multiples. Cela peut venir d’un manque de confiance en soi, d’une carence affective importante, d’une idéalisation de l’être aimé ou encore d’une peur de l’abandon et du rejet. Malheureusement, ce comportement obsessionnel est néfaste dans une relation. Seule, la personne dépendante n’existe plus, n’a plus goût à rien, vit par procuration, est constamment dans l’attente de revoir l’autre. De son côté, l’être aimé peut vite se sentir prisonnier. En conséquence, il va étouffer et va vouloir sortir de la relation pour retrouver sa liberté.

Si vous pensez être dans cette situation, il est important de prendre conscience de ce que vous ressentez afin de pouvoir travailler sur vos émotions avec un professionnel, qui vous aidera à retrouver une relation plus saine.