Voici les 2 choses fondamentales pour que votre couple dure longtemps selon la science

Un couple de psychologues américains ont mené une étude de couples pour mieux comprendre les raisons de l’échec et du succès des relations. De quoi dégager deux éléments fondamentaux pour garantir une relation pérenne.

Chaque année, des centaines de milliers de couples se marient. Cependant, un bon nombre d’entre eux ne traverse pas les années. Il suffit de regarder dans votre entourage pour réaliser que le divorce et la séparation sont légions. Comment se fait-il qu’un amour considéré solide puisse s’atténuer au fil du temps ?

C’est une question à laquelle ont tenté de répondre John Gottman et Julie Gottman, un couple marié de psychologues américains. À travers une étude menée auprès de couples, ils ont identifié les raisons qui amènent à l’échec ou au succès d’un couple.

Cette étude a été baptisée “The Love Lab”, un laboratoire d’amour où ils ont convié 130 couples à venir séjourner. Dans ce laboratoire, les couples ont passé la journée à faire des tâches quotidiennes comme manger, cuisiner, nettoyer et autres aspects de la vie domestique en couple.

Les couples “maîtres” et les couples “catastrophes”

Les psychologues ont donc analysé le comportement des couples dans ce laboratoire et ont fini par classer ces couples en deux groupes : les maîtres et les catastrophes. Six ans après cette analyse, les psychologues ont rappelé les couples pour savoir où ils en étaient. Les maîtres étaient toujours ensemble et toujours heureux.

Crédit photo : iStock

En revanche, les couples catégorisés “catastrophe” n’étaient plus mariés ou alors ils restaient ensemble mais en étant malheureux. Face à ces résultats, John et Julie Gottman ont conclu que la générosité et la gentillesse étaient les deux éléments fondamentaux pour la pérennité d’un couple.

Par exemple, la façon de répondre à son partenaire, à des questions de routine, marque une grosse différence entre les maîtres et les catastrophes. Répondre de manière généreuse et gentille renforce le lien du couple tandis qu’une réponse agressive, grossière ou désintéressée le fragilise.

Ainsi, les couples de “maîtres” agissant avec gentillesse et générosité sont les couples qui se soucient de leur environnement commun et de leur gratitude respective. Au contraire, les couples “catastrophes” se distinguent en étant dans la négativité.