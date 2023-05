Alors qu'elle allaite son bébé dans un café, cette maman est choquée par une remarque des propriétaires

La jeune maman a raconté comment elle s’est sentie « mal à l’aise » alors qu’elle allaitait sa fille de sept semaines dans un café, en Angleterre.

Crédit : lolostock/ iStock

Molly Musto s’est sentie « rejetée » alors qu’elle se rendait avec son compagnon Thomas et leur fille Bobby, âgée de sept semaines, au café Gallagher, à Barnsley dans le comté du Yorkshire du Sud, au nord du pays.

C’est un endroit que la jeune maman connaît bien puisqu’elle s’y est déjà rendue à plusieurs reprises et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes lorsqu’elle allaitait son bébé tout juste né. Elle avait même publié des photos sur ses réseaux sociaux.

Mais un mois après la naissance de sa fille, l’établissement a changé d’avis sur l’allaitement en public. À son retour dans le café, la co-propriétaire de l’établissement a pris Molly à part afin de lui dire que si elle avait besoin d’allaiter son bébé, il fallait qu’elle soit plus discrète, « comme les autres mamans ».

Si Molly adhérait à ces conditions, elle pouvait rester dans le café. La jeune maman a préféré quitter les lieux avec son compagnon et leur bébé.

« Nous n'étions plus les bienvenus »

Crédit : AlekZotoff/ iStock

Pour le site Express, Molly s’est dite « ébranlée » et « en colère » par la politique du café. « Nous ne nous étions même pas assis que la propriétaire était venue à la porte. Je pensais qu’elle allait nous dire “il y a une petite pénurie de nourriture", mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi personnel ».

Molly et son compagnon regrettent que les propriétaires aient cherché le conflit, la priant d’allaiter son bébé uniquement si c’était fait de façon discrète. « Nous sommes arrivés quelque part où nous voulions nous asseoir et manger, et la minute suivante, nous nous sommes sentis obligés de partir. Nous n'étions plus les bienvenus », lance Molly.

Le café s’est défendu en indiquant qu’il avait agi ainsi après la plainte d’un client et qu’il ne s’agissait pas de leur fait personnel. « Nous avons régulièrement pas mal de femmes qui allaitent, donc ce n'est pas nouveau pour nous », ont-ils répondu.