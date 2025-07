Voici les 3 prénoms courants qui ne devraient plus jamais être donnés aux enfants, selon une orthophoniste

Le choix du prénom de son nouveau-né est loin d’être évident, mais il y en a certains qu’il vaudrait mieux éviter. Explications.

On le sait, la tâche qui incombe les futurs parents de choisir le prénom idéal pour leur enfant, est loin d’être évidente. Et pour cause, un prénom permet à l’enfant de se forger son identité et de développer sa personnalité. Résultat, la pression est grande. Alors que les prénoms les plus populaires en France sont Gabriel, Leo, Maël pour les garçons et Alba, Louise et Jade ou Emma pour les filles, certains parents s’autorisent quelques excentricités.

Pourtant, selon une orthophoniste, il existe trois prénoms courants, encore trop donnés par les parents, qui ne devraient plus être attribués. Selon Chloe Conrad, orthophoniste créatrice du compte Instagram Spunky Speech Therapy, certains prénoms devraient en effet être retirés des options.

"Voici trois prénoms que je ne donnerais jamais à mon enfant en tant qu'orthophoniste : Rory, Rowan et Aurora."

Voilà qui est clair. Mais alors, pourquoi ces prénoms sont-ils à bannir ? D’après la spécialiste, "ils sont si difficiles à prononcer"pour un enfant. Elle a expliqué :

"En gros, n'importe quel nom contenant un R et un O côte à côte (...) J'ADORE la façon dont ils sonnent, mais j'ai du mal à apprendre à un enfant à les prononcer. Cela étant dit… J'ai une Rory dans ma vie que j'aime, heureusement elle a été bénie avec un R émergent et n'aura pas besoin de mon soutien pour cela."

Pour choisir le prénom de son futur enfant, il existe plusieurs questions à se poser, afin d’éviter de se tromper.

Comme le rapporte L’Officiel des prénoms, il faut se demander : "Est-ce que ce choix est partagé par son/sa partenaire ? Le prénom sera-t-il facile à porter à l’âge adulte ? Ce prénom favorisera-t-il la confiance en soi ? Est-il en phase avec les autres prénoms de la fratrie ? Ai-je connaissance de la signification de ce prénom et de son étymologie ? Est-ce positif ?” Si le prénom que vous avez sélectionné passe le test de ces cinq questions, alors, vous aurez fait le bon choix !



