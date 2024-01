Cette vidéo d'un enfant de 5 ans faisant la course avec le bus scolaire pour rentrer chez lui fait fondre les internautes

Ce n’est un secret pour personne : il est important d’encourager et de valoriser les enfants. Et ce n’est pas ce chauffeur de bus scolaire américain qui oserait dire le contraire.

Xavier est un enfant de cinq ans qui rêve de devenir le petit garçon le plus rapide au monde. Par chance, cet élève de maternelle originaire de Louisiane (États-Unis) peut compter sur le soutien de Chad Desormeaux, le chauffeur de bus scolaire de l’établissement.

Crédit Photo : Chad Desormeaux

Lorsque Xavier arrive à son arrêt, il se précipite hors du véhicule avant de rentrer chez lui en sprintant. Fort heureusement, ce moment précieux a été capturé en vidéo par le chauffeur scolaire, qui s’est empressé de la publier sur sa page TikTok.

Sur les images, on aperçoit le petit Xavier descendre du bus avant de se positionner sur une ligne de départ imaginaire et piquer un sprint pour le moins impressionnant, le tout sous les encouragements et les applaudissements de ses camarades de classe.

«Xavier est un élève de maternelle qui veut être l'enfant le plus rapide du monde (…) Quand j'arrive à son arrêt, tous les enfants encore présents dans le bus se placent du même côté afin de l’encourager», explique Chad Desormeaux sur la plateforme chinoise.

La vidéo du jeune sprinteur cartonne sur TikTok

Sans réelle surprise, la publication est rapidement devenue virale. Depuis sa mise en ligne, elle a raconté plus de 5 millions de vues et des milliers de commentaires d’internautes attendris.

Contacté par Good Morning America, Chad Desormeaux explique que son rôle en tant que chauffeur scolaire est de veiller à ce que tous les élèves rentrent chez eux en sécurité. Selon ses dires, Xavier est un «enfant formidable» et «toujours souriant».

Crédit Photo : Chad Desormeaux

De son côté, la mère du petit garçon a déclaré que toute cette histoire était une véritable bénédiction : «Xavier est très extraverti (…) Il n’a que cinq ans. Mais parfois, il se comporte comme un vieil homme. C’est un amour», a-t-elle confié auprès du média américain.