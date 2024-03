Énigme : saurez-vous deviner lequel de ces verres contient le plus d'eau ? Attention, il y a un piège

Voici une énigme visuelle qui paraît évidente. Pourtant, elle peut être piégeuse si l’on ne réfléchit pas avant de donner sa réponse. Parmi ces quatre verres, lequel contient le plus d’eau ?

Les énigmes sont nombreuses et se déclinent sous différentes formes : tests visuels, illusions d’optique, calculs mathématiques… Ces énigmes nous permettent de stimuler notre cerveau et d’aiguiser notre sens de l’observation tout en nous amusant.

Aujourd’hui, nous allons vous dévoiler une nouvelle énigme qui va faire appel à votre sens de la logique et votre réflexion. En plus de cela, vous aurez peut-être besoin de vous souvenir de vos cours de science sur les volumes, les liquides et les solides…

Le principe est simple. Observez-bien cette image, où l’on peut voir quatre verres remplis d’eau et de plusieurs objets, et répondez à la question suivante : quel verre contient le plus d’eau parmi les quatre ?

Quelle verre contient le plus d’eau ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, la réponse n’est pas si évidente. Pour trouver la bonne réponse à cette énigme, vous ne devrez pas vous fier aux apparences. Comme vous pouvez le voir, chaque verre contient un objet différent comme une paire de ciseaux, un trombone, une gomme et un canard en caoutchouc.

Réfléchissez-bien et ne vous précipitez pas pour répondre afin de ne pas tomber dans le piège.

On vous donne la réponse

Vous pensez avoir trouvé la bonne réponse ? Voyons si vous avez juste. Le verre qui contient le plus d’eau dans cette image est… le quatrième, celui avec le canard en caoutchouc. La raison ? Un canard en caoutchouc ne peut pas couler au fond d’un verre d’eau car il flottera obligatoirement.

En réalité, sur cette image, le canard était positionné derrière le verre et non à l’intérieur car s’il avait été dans l’eau, il aurait flotté.

Êtes-vous tombé dans le piège ? Que vous ayez donné la bonne réponse ou non, n’hésitez pas à montrer cette énigme à vos proches pour tester leur logique.