Vous cherchez le meilleur jeu apéro ? Cet article est fait pour vous ! Pour une soirée délirante entre potes, testez nos 7 meilleurs jeux apéro. Ambiance et fou rire garantis !

Une soirée sans jeux apéro, c'est une soirée loupée ! En vente sur Amazon ou en grandes surfaces, les jeux apéro se développent et se diversifient. Burger Quiz, Taggle, Blanc-manger Coco ou Pigeon Pigeon… Ces jeux ne vous parlent pas ? Nous vous avons résumé les 7 meilleurs jeux apéro les plus délirants pour une soirée en famille ou entre amis de folie.

À voir aussi

Un groupe d'amis qui jouent à jeu apéro en soirée. Crédit photo : I Stock

Les Français adorent l'apéro, c'est un secret pour personne. À l'apéro, on connaît les jeux d'alcool, mais pas que... Saviez-vous que les Français adorent jouer à des jeux d'apéro en sirotant un cocktail ? Des jeux de cartes, des jeux de réflexion, de rapidité ou des jeux de société adaptés d'émissions télévisées, il existe des tas de jeux.

Le jeu Blanc-manger Coco

Blanc-manger Coco est le jeu apéro numéro un en termes d'ambiance. Ce jeu de société peut se jouer à partir de 16 ans car le contenu de certaines cartes n'est pas accessible pour des enfants de moins de 16 ans. C'est plutôt un jeu de société à faire entre adultes ou entre amis majeurs. Blanc-manger Coco est le jeu parfait pour l'apéro, une partie dure environ 30 minutes.



Coffret de jeu Blanc-manger Coco à tester absolument au prochain apéro entre amis. Crédit : Amazon

Concernant les règles du jeu, rien de plus simple. Chaque joueur reçoit 11 cartes blanches, qui correspondent aux réponses, pour commencer. Le premier joueur, appelé le Question Master, pioche une carte bleue, qui correspond au texte à trou. Il la lit à haute voix aux autres joueurs. Le reste des joueurs choisissent alors une carte parmi leur jeu qu'ils pensent être la plus drôle. Ils la posent face cachée sur la table.

Le Question Master mélange les cartes blanches posées sur la table par tous les joueurs puis relit la carte bleue avec chaque carte blanche, une par une. Le maître du jeu choisit la meilleure carte blanche selon ses propres critères. Le vainqueur de la manche précédente garde la carte bleue qu’il a gagnée et en pioche une nouvelle pour la lire : il devient le Question Master. Les tours s'enchaînent ainsi de suite… Le premier a 5, 10 ou 20 cartes, remporte la partie. Fous rires garantis !

Avec le jeu de société pour apéro Blanc-manger Coco attendez-vous à tomber sur des cartes borderline et coquines. Ce jeu est à sortir absolument pour un apéro en famille ou entre potes.

Juste pour le plaisir, voici un top 5 des meilleures réponses au Blanc-manger Coco :

J’ai fini la partie de #BlancMangerCoco avec ça. On a tous exploser de rire ! ?? cc @Nakou pic.twitter.com/di5rnF3Z8n — Pikabsynthe (@Pikabsynthe) July 20, 2018

Le jeu Blanc-manger Coco est disponible sur Amazon au prix de 26,90 €.

Le jeu apéro Pigeon pigeon

Un jeu apéro réunissant un quiz de culture générale et bluff ? C'est Pigeon pigeon bien sûr ! Ce jeu de société en équipes est l'un des jeux les plus vendus cette année. Et ce n'est pas par hasard. Ce jeu d'ambiance est accessible à partir de 12 ans et peut se jouer en famille. La partie dure environ 25 minutes, le temps de boire un verre !



Coffret du jeu de société Pigeon Pigeon. Crédit : Amazon

Les règles du jeu sont simples : poser une question, proposer plusieurs possibilités de réponses, et mettre le doute à l’équipe adverse pour gagner des points quand ils se trompent. L'équipe qui joue doit inventer deux réponses en concurrence à la bonne réponse.

L'équipe qui joue doit proposer des réponses assez réalistes pour induire en erreur l’équipe adverse et inciter les joueurs adverses à dépenser leurs jetons Pigeon sur les mauvaises réponses. Les tours s'enchaînent et l'équipe qui a le plus de jetons Pigeon à la fin de la partie gagne !

Exemple d'une partie avec l'équipe bleue et l'équipe rouge :

L’équipe bleue , pioche une question parmi 440 questions surréalistes ! Par exemple : Comment s’appelle le petit de l’orque ?

, pioche une question parmi 440 questions surréalistes ! Comment s’appelle le petit de l’orque ? L’équipe bleue invente 2 fausses réponses à cette question et les écrit sur la fiche réponse en mêlant la vraie réponse.

Posez la question à l ’équipe rouge et dévoilez les 3 réponses possibles en restant le plus poker face possible.

L’équipe rouge doit se mettre d'accord et miser ses jetons Pigeon sur la réponse qu’elle pense vraie. Si l'équipe n'est pas d'accord ou si elle hésite, elle peut répartir ses jetons sur plusieurs réponses, mais les jetons misés sur les mauvaises réponses seront perdus !

L'équipe bleue révèle quelle était la bonne réponse.

À son tour, l’équipe rouge pose une question !

Pigeon pigeon est disponible en vente sur Amazon et Cultura au prix de 24,99 €.

Le jeu idéal pour l'apéro : Burger quiz

Vous connaissez sûrement ce jeu de société adapté de l'émission télévisée animée par Alain Chabat. Ce coffret de jeu saura ambiancer vos soirées entre potes. Le jeu de société reprend à l'identique l'émission télé. Deux équipes s'affrontent, Mayo contre Ketchup, pour une partie qui dure environ 30 minutes.



Coffret du jeu Burger Quiz en vente sur Amazon. Crédit : Amazon

Au fil des épreuves mythiques du jeu, vous devrez répondre à des questions loufoques pour être la première équipe à atteindre 25 miam (points) et aller en finale et réussir l'épreuve légendaire du Burger de la M*rt !

Délirez à l'apéro avec les épreuves emblématiques de Burger Quiz :

Les Nuggets : Une question, quatre propositions, une seule bonne réponse.

: Une question, quatre propositions, une seule bonne réponse. Le Sel ou le Poivre : c'est une épreuve de rapidité. Un thème avec 3 catégories et des propositions de réponses.

: c'est une épreuve de rapidité. Un thème avec 3 catégories et des propositions de réponses. Les Menus : chacun leur tour les deux équipes, Mayo et Ketchup, choisissent un thème parmi 3 menus et répondent aux questions posées.

: chacun leur tour les deux équipes, Mayo et Ketchup, choisissent un thème parmi 3 menus et répondent aux questions posées. L'Addition : c'est aussi une épreuve de rapidité.

Ce jeu d'ambiance est idéal pour un apéro, plein d'humour et de culture générale. À vous de jouer ! Il est disponible en vente sur Amazon au prix de 22,90 €.

Le jeu d'humour : Taggle

Dans la catégorie des jeux d'humour très drôles, il y a le jeu de société Taggle. Le slogan du jeu d'ambiance est «Taggle : le jeu des répliques qui claquent», ça donne le ton.



Coffret du jeu apéro Taggle, vous pouvez l'ouvrir, on ne vous dira rien ! Crédit photo : Amazon

Crée par l'édition Le Droit de Perdre, Taggle est un jeu de société d’ambiance accessible dès l’âge de 14 ans. Autour d'un verre, pendant un apéro entre amis, rigolez en jouant à ce jeu qui dure environ 20 minutes. Vous avez aimé le jeu Blanc-manger Coco ? vous allez adorer celui-là.

Le principe du jeu est simple. Au début de chaque partie, il faut différencier les cartes «réflexion» et les cartes «répliques». Vous devrez lire une carte «réflexion» (les cartes illustrées par les cocottes… et un autre joueur devra répondre du tac au tac avec une carte «réplique» (les cartes illustrées par les haches) ! Les punchlines vont fuser et vous aurez une bonne occasion de l'ouvrir.

Ce jeu plein d'humour va animer vos soirées. Avis aux amateurs de clash, c'est un excellent jeu apéro pour s'amuser.

Les loups-garous de Thiercelieux

La nuit se lève et les villageois s'endorment… Vous connaissez tous ce jeu de rôles. Ce célèbre jeu de société fait partie des jeux les plus connus en France. Il est recommandé dès l'âge de 10 ans et peut accueillir entre 8 et 18 joueurs. Au cours de la partie qui dure environ 30 minutes, les joueurs villageois devront survivre aux attaques nocturnes des joueurs loups-garous.



Coffret de jeu Les Loups-garous, à tester absolument pour une soirée entre amis. Crédit : Amazon

Au début de chaque partie, les cartes de rôles sont distribuées. Chaque joueur reçoit une carte lui indiquant son rôle. Si vous êtes un joueur loup-garou vous devrez éliminer tous les villageois et à l'inverse, si vous êtes un villageois vous devrez vous débarrasser des loups-garous.

Ce jeu d'apéro est un excellent jeu pour les soirées à plusieurs, en famille, les soirées en colonies ou avec une bande d'amis. À vous de jouer !

Fou fou fou ! Le jeu qui va vous rendre… fou !

Avoir un grain est un avantage dans ce jeu d'apéro. L'expression «plus on est de fous, plus on rit» s'applique très bien à ce jeu. Pour jouer à Fou fou fou ! il faut être entre 3 à 8 joueurs et à avoir plus de 8 ans.



Coffret du jeu Fou fou fou !, qui va fous rendre fous ! Crédit photo : Amazon

Fou fou fou ! est un jeu de gages complètement délirant, parfait pour s'amuser entre amis ou en famille lors d'une soirée. Le but du jeu est simple : les joueurs sont fous et doivent le rester en respectant tous les gages donnés par les cartes ! Si un joueur arrête le gage, il n'est plus fou et perd un grain (un jeton). C'est un jeu très drôle et plein d'humour qui saura égayer vos soirées.

Ce jeu d'apéro est au prix de 12,99 € à la Fnac.

Time's Up Party !

Time's Up Party est le jeu d'ambiance par excellence. Il se joue en équipe, de 4 à 12 joueurs, à partir de 12 ans. Time's Up Party est souvent le jeu coup de cœur à faire en famille. Les règles sont très simples et on s'amuse beaucoup !

Coffret de jeu Time's Up Party, un jeu super drôle. Crédit photo : Amazon

Ce jeu se joue en équipe et vous devrez faire deviner à vos coéquipiers un maximum de personnages célèbres. Une partie de Time's Up Party se joue en 3 manches. Pour gagner c’est très simple, mime, chanson, devinette, jeux de mots, vous devrez faire deviner un maximum de mot en un minimum de temps ! Tout est possible. À chaque fois qu’une carte est trouvée, l'équipe remporte un point. Celle qui comptabilise le plus de points à la fin, remporte la partie ! À vous de jouer à ce jeu de l'apéro indémodable.