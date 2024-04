Une jeune fille transgenre remporte une course féminine loin devant ses concurrentes, la vidéo fait polémique

Depuis quelques jours, une lycéenne transgenre doit essuyer une vague de critiques après avoir remporté une course féminine organisée dans un lycée de l’Oregon (États-Unis).

Depuis quelques jours, une vidéo montrant une jeune femme transgenre remportant une course féminine fait débat sur le net.

Sur les images, on aperçoit l’athlète prénommée Aayden Gallagher battre ses adversaires lors d’un 200 mètres du Sherwood Need for Speed Classic, une compétition d’athlétisme interlycées organisée à Sherwood, dans l’Oregon (États-Unis).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la victoire de la jeune fille divise sur les réseaux sociaux. La raison ? Certains internautes estiment que la lycéenne n’a pas sa place dans les compétitions féminines car elle est née homme et pointent du doigt ses avantages physiques.

D’après eux, les performances de la lycéenne faussent le classement : «Ces lycéennes se sont fait voler leurs rêves parce que l’école répond aux illusions d’un garçon qui prétend être une fille», peut-on lire sur le réseau social X.

‍Polémique dans l’Oregon, aux États-Unis, après qu'un homme transgenre, s'identifiant comme une femme, ait remporté "facilement" une épreuve de 200m féminin universitaire, établissant un nouveau record pour sa catégorie. pic.twitter.com/uvHRMquZ4N — Cerfia (@CerfiaFR) April 14, 2024

Le règlement de la compétition est formel

Lors du classement final, l’adolescente s'est «classée deuxième du 200 mètres à Sherwood (sur 62 concurrentes)», rapporte 20 Minutes. Mais ce n’est pas tout. Aayden Gallagher s’est hissée à la 2e place lors du 400 mètres. Elle a également fini 7e du relais 4X100 m et 8e du relais 4X800 mètres avec l’équipe de son lycée.

Alors que la polémique continue à enfler, la politique de l’association en charge de l’organisation est formelle :

«L’Oregon School Activities Association s’efforce de permettre aux élèves de participer à des programmes sportifs ou d’activités correspondant à leur identité de genre, tout en offrant un environnement juste et sûr à tous les élèves(…) L’élève sera traité comme ce genre dans le cadre de l’éligibilité aux sports et aux activités».

Crédit Photo : Capture d'écran / X

De son côté, Aayden Gallagher a entamé sa transition pour devenir une femme l’année dernière. Depuis, elle suit un traitement à base d’«œstrogènes et d’autres hormones», afin d’être «plus heureuse et plus confiante».

Pour le moment, l’établissement scolaire n’a pas encore répondu aux accusations.