Un couple âgé refuse de quitter les sièges qu'elle a réservé pour ses enfants, elle sort de ses gonds

En Angleterre, une mère de famille s’est indignée du comportement snob d’un couple de personnes âgées. Ces derniers ont refusé de lui céder les places qu’elle avait réservées pour elle et ses enfants dans un train.

Quand on achète un billet de train ou d’avion, c’est toujours la même rengaine ! On espère, surtout en fonction du temps de trajet, que le voyage se passera bien, sans voisins encombrants. Et lorsqu’on voyage à plusieurs, notamment avec des enfants, on prend l’option de réserver des places spécifiques pour ne pas être séparés.

Une méthode infaillible, n’est-ce pas ? Demandez donc à Amanda Mancino-Williams, une mère de famille âgée de 37 ans, qui a vécu une expérience de voyage en train horrible. Accompagnée de ses trois enfants, elle avait bien réservé quatre sièges. Tout était carré sauf qu’elle est tombée sur des passagers qui se croyaient tout permis !

Crédit photo : X / Manda_like_wine

En effet, en montant dans le train, elle aperçoit un couple de personnes âgées assis sur deux des sièges qu’elle avait réservés. Elle pensait alors pouvoir les déloger, étant dans son bon droit après avoir réservé les sièges. Seulement voilà, le couple n’a pas daigné se lever, affirmant même, avec son accent très soutenu, n’accorder aucune importance à la réservation faite par Amanda.

Une incivilité impunie

Choquée, la mère de famille prend alors le couple en photo et demande à ses trois enfants de s’asseoir sur les deux sièges leur faisant face. Une scène également immortalisée qui témoigne de l’absurdité de la situation.

Finalement, le chef du wagon a proposé à la mère et ses trois enfants quatre sièges en première classe. De quoi calmer sa fureur le temps du voyage. Dès la descente du train, elle a partagé cette expérience sur Twitter : “Je laisserais toujours une place, réservée ou non, à quelqu’un qui en a le plus besoin. Mais qu’on me dise que mes billets ne signifient rien et qu’elle refuse de reconnaître mon droit ? Est-ce que ces gens s’attendent simplement qu’on lâche l’affaire ?”.

Crédit photo : X / Manda_like_wine

Naturellement, son coup de gueule est rapidement devenu viral, engrangeant plus de 2000 commentaires et 17000 likes. Amanda se demande alors s’il est vraiment nécessaire de réserver des places si n’importe qui peut venir les prendre sans être inquiété. Elle ajoute même que si le couple lui avait donné une bonne raison de rester sur ses sièges, comme un problème de santé, elle lui aurait laissé les places sans causer de problème.

Mais le comportement snob et complètement hautain du couple est tout ce qu’elle a retenu de son échange avec eux. Elle a choisi de dénoncer publiquement ce type d’incivilité passive, plus fréquent qu’on ne le pense, pour les révéler au grand jour. À voir si cela encouragera les compagnies de transports à adopter une politique plus stricte et plus favorable aux clients qui réservent leurs sièges.