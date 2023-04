Elle prend place sur un siège de train qui n'est pas le sien et ne comprend pas où est le problème

Un homme a récemment été salué pour avoir réagi de la plus belle des manières face à une personne qui était assise à sa place dans un train.

Il n’y a rien de plus agaçant que de découvrir son siège de train, réservé à l’avance, occupé par un autre passager qui s’est octroyé la place alors qu’il n’en avait pas le droit.

Bien souvent, les personnes flouées n’osent rien dire par peur de tomber sur quelqu’un d’agressif ou peut-être tout simplement pour éviter le conflit et ne pas se donner en spectacle. Seulement voilà, parfois lorsque le wagon est très fréquenté et que l’on se retrouve debout alors qu’on a payé plus cher pour pouvoir jouir d’une place assise, on est en droit de réclamer son dû.

C’est exactement ce qu’a fait un utilisateur de TikTok et sa réaction pleine de calme et de fermeté, bien que mal perçue sur le moment par certains passagers, a été saluée sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : @mr_boris_becker / Capture d'écran TikTok

Il garde son calme face à une personne qui tente de lui piquer son siège et son attitude va payer

Tout commence lorsque cet homme - qui se fait appeler @mr_boris_becker sur TikTok - monte à bord d’un train particulièrement bondé et remarque une femme assise à sa place, qu’il a pourtant réservée au préalable.

Très poliment, il lui demande alors de la lui restituer et d’aller s’asseoir ailleurs mais sa réaction va le laisser pantois.

La jeune femme se met en effet à rire en lui répondant qu’il y a d’autres sièges vides dans le train.

« Ça va être difficile, ma place est au 103 et j’en ai besoin, je suis vraiment désolé », lui rétorque-t-il, toujours de manière courtoise.

Après un court instant, la personne s’exécute en affirmant comprendre la requête. Mais alors que l’incident aurait dû s’arrêter là, deux autres passagères expriment alors leur incompréhension vis-à-vis de @mr_boris_becker, comme si elles désapprouvaient son attitude.

C’est finalement la passagère en tort qui va couper court à l’incident en se déplaçant.

Ayant immortalisé la séquence, l’homme a partagé la vidéo sur TikTok et celle-ci est devenue virale, atteignant les 12 millions de vues.

À l’inverse des deux passagères ayant apostrophé le tiktokeur, beaucoup d’internautes ont salué sa réaction face à cette situation, en déplorant notamment le comportement de ceux qui prennent les places des autres.

« Je comprendrai jamais les gens qui négocient pour rester à une place qui n’est pas la leur, y a pas de sujet sinon j’appelle le contrôleur », peste ainsi une utilisatrice du réseau social.

« C’est lui qui se fait engueuler mdr, le monde à l’envers », ironise une autre.

« J’hallucine, tu dois te justifier de récupérer ta place », déplore encore une autre internaute.

Vous l'aurez compris, cet incident n'a pas manqué de faire réagir la toile et les avis semblent se ranger majoritairement du côté du passager floué.