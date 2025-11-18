Venez découvrir MonstroZoo, l'expérience immersive fantastique du ZooParc de Beauval !

Petits ou grands, le célèbre ZooParc de Beauval vous propose une aventure unique pour découvrir des monstres fantastiques dans son expérience immersive MonstroZoo.

On pense tous connaître Beauval à cause de son immense popularité dans notre pays. Pourtant, peu de personnes savent que cet endroit incontournable réserve une expérience à ne surtout pas manquer. Dès lors, une petite présentation s’impose.

Le ZooParc de Beauval est le plus fréquenté de France avec 2 millions de visiteurs en moyenne par an. Cela n’est pas étonnant quand on sait que le lieu abrite et chouchoute des animaux rares qui ont été présentés aux Français pour la première fois dans ce même parc en 1980. On peut citer le diable de Tasmanie, l’okapi, le lamantin, les tigres et les lions blancs ou encore le rhinocéros indien. Beauval est même le seul parc de France à présenter le panda géant, le koala et le rhinopithèque de Roxellane !

Crédit photo : ZooParc de Beauval/ Facebook

Malgré toutes ces choses à voir, Beauval réserve encore beaucoup de surprises et ce, pour un événement très spécial : les 45 ans du parc.

Une expérience unique et immersive au ZooParc de Beauval

Crédit photo : ZooParc de Beauval

Pour cette occasion spéciale, Beauval a lancé MonstroZoo, une expérience immersive et inédite à vivre de jour comme de nuit ! En famille ou entre amis, le parc vous propose une aventure qui mêle découverte et plaisir. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, est de trouver de gentils monstres qui se sont perdus dans le parc.

Avec l'aide du B.I.B.I, Bureau d'Investigation des Bêtes Inconnus et avec un carnet de jeu pour vous guider, répondez à des énigmes afin d’aider Alva à renvoyer Bloop, Pyrak, Vrix ou Octavia dans leur monde. C’est une bonne façon d’en apprendre plus sur la biodiversité tout en s’amusant. Et pour cela, le ZooParc de Beauval a mis le paquet.

Crédit photo : ZooParc de Beauval

Vous aurez la chance de découvrir ces créatures fantastiques, présentes pour la première fois dans le parc, en chair et en os… enfin presque. Vous ne pourrez pas les louper. Les monstres gentils sont représentés sous forme de sculptures de 2,5 à 3 mètres de haut, le tout agrémenté d’effets visuels, d’ambiances sonores et d’une scénographie soignée pour plus d’immersion. Certains de ces monstres mesurent même jusqu’à 13 mètres de long. Ils sont cachés dans les 6 lieux emblématiques du parc. Saurez-vous les retrouver ? En plus, comme l'expérience est accessible jour et nuit, les lumières changent et certains monstres seront parfois plus difficiles à trouver. De quoi vous encourager à revenir pour vivre l'aventure sous un jour nouveau !

Crédit photo : ZooParc de Beauval

L’expérience MonstroZoo est à découvrir dès le 18 octobre 2025 et jusqu’au 9 mars 2026. Réservez sans plus attendre vos places à cette adresse : zoobeauval.com et vous pouvez aussi tenter de gagner des entrées au ZooParc sur ce post Instagram. Bonne chance !