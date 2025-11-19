Du haut de ses douze ans, le talentueux Eden peut se targuer d’avoir assuré la première partie du concert de… DJ Snake.

Des étoiles plein les yeux. Eden Georgeon, douze ans, vient de réaliser son plus grand rêve. Le 6 novembre dernier, ce collégien originaire de Bourgogne a partagé la scène de son idole : DJ Snake.

Le jeune garçon a en effet assuré la première partie du showcase de l’artiste parisien. Ce soir-là, la star internationale présentait son troisième album intitulé « Nomad », rapporte Sud Ouest.

L’ouverture du concert a ainsi été confiée au pré-adolescent, connu sous le pseudonyme de « DJ Djoke » sur les réseaux sociaux. Celui-ci fait danser ses abonnés sur ses remix entraînants et validés par des milliers de personnes.

Une aventure extraordinaire

Cette belle aventure a commencé en septembre dernier. À l’époque, Eden et ses parents se sont rendus à Las Vegas (États-Unis) pour assister au concert de DJ Snake, de son vrai nom William Grigahcine.

Sur place, le disc-jockey en herbe a discuté avec une autre fan lors de le représentation. Celle-ci lui a révélé qu’elle connaissait l’hôtel où séjournait le musicien. Elle a alors proposé à l’enfant de venir avec elle pour voir la star.

Crédit photo : DJ Snake / Instagram

À sa plus grande surprise, Eden a eu la chance de rencontrer son idole. Pendant une heure, ils ont évoqué leur passion commune. Un moment hors du temps immortalisé en vidéo et publié sur Instagram.

Sur ces images, DJ Snake fait une promesse à l’enfant : « je te promets de faire la première partie de l’un de mes shows ».

« Un souvenir gravé à jamais »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’artiste est un homme parole. Le 4 novembre, il a invité Eden à faire sa première partie au Bourget (Seine-Saint-Denis).

De son côté, le collégien était fou de joie. Il a partagé la bonne nouvelle sur sa page Instagram.

« Merci du fond du cœur à DJ Snake de m’avoir invité à sa Release Party. C’est un truc de fou, une opportunité de malade… je compte bien tout donner derrière les platines », a-t-il indiqué.

Ce dernier avait seulement deux jours pour se préparer. Malgré ce timing serré, il a offert une prestation à la hauteur de l’événement, et ce, devant 2 500 spectateurs.

« Une expérience incroyable, pleine d'émotions et d'énergie. Merci aussi à toute l'équipe pour ce moment magique — un souvenir gravé à jamais », a commenté le jeune homme après la soirée.

Chapeau l’artiste !