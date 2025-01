Gagnez-vous bien votre vie par rapport aux autres Français ? Ce calculateur permet de le découvrir

À partir des données de l’Insee, l’Observatoire des inégalités a conçu un outil de calcul en ligne pour vous permettre de savoir où vous vous situez sur l’échelle des revenus en France.

En France, la moitié des salariés du privé touche moins de 2 012 € par mois, ce qui représente le salaire médian des Français. L’écart entre les mieux payés et les moins bien rémunérés ne cesse de se creuser, selon l’Observatoire des inégalités.

L’association a calculé les importants écarts de salaires au sein des 27 millions d’employés du secteur privé recensés par le ministère du Travail. D’après sa synthèse de décembre 2024, seulement 10% des salariés touchent moins de 1 500 euros par mois, tandis que les 10% les mieux payés gagnent au moins 4 300 euros, soit près de trois fois plus.

Ainsi, l’Observatoire des inégalités a mis en place un outil permettant de comparer son niveau de revenus à celui du reste de la population. Pour l’utiliser, il suffit d’aller sur le site de l’association.

Plus précisément, la démarche consiste à renseigner son salaire mensuel net pour un temps plein, avant prélèvement à la source. Le simulateur calcule le pourcentage de salariés du privé dont le salaire est inférieur au vôtre.

Un simulateur exclusif au secteur privé

Par exemple, si vous touchez 1 600 euros net par mois, le simulateur vous révèle que vous gagnez plus que 25 % des salariés du privé. On peut aussi lire ce pourcentage à l’inverse : si votre salaire est de 1 600 euros, cela signifie que 75 % des actifs du privé gagnent plus que vous.

“79 % touchent moins de 3 000 € et 11 % plus de 4 000 €. Un quart des salariés touchent moins de 1 590 € net par mois (pour un temps plein), la moitié moins de 2 000 €. À 3 000 €, on se situe parmi les 21 % les mieux rémunérés et à 4 000 €, on entre dans le top 10 % des hauts salaires. Pour atteindre le 1 % du sommet, il faut afficher un salaire d’au moins 9 600 € par mois. Au-delà, les données ne sont pas disponibles.”

Même si ce simulateur donne une certaine idée de ce que l’on gagne par rapport au reste des Français, celui-ci ne s’intéresse qu’au secteur privé car « les salaires du secteur public sont supérieurs en moyenne du fait du niveau plus élevé des qualifications », rappelle l’Observatoire des inégalités.