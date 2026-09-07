Des restaurateurs veulent faire payer le pain et l'eau : «À partir du moment où ils l'ont touché, je suis obligé de le jeter»

Et si l’eau et le pain étaient payants au restaurant ? Cette idée est envisagée par certains établissements français confrontés au gaspillage.

Quand on va au restaurant en France, on peut manger du pain et commander une carafe d’eau gratuitement. Selon un arrêté du 8 juin 1967, “le couvert est mis gratuitement à disposition du client et comporte obligatoirement le pain, l’eau, les épices, la vaisselle, la verrerie et les serviettes”.

S’il faut faire attention à l’arnaque de la “boisson fantôme” au restaurant, l’eau et le pain restent gratuits. Cependant, cette mesure pourrait bientôt changer dans certains établissements français, qui envisagent de faire payer l’eau et le pain aux clients.

Limiter le gaspillage

Si cette mesure est proposée, c’est parce qu’il y a encore trop de gaspillage dans les restaurants. En effet, à partir du moment où un client a touché du pain, celui-ci doit être jeté, même s’il n’est pas terminé.

“Une partie finit directement à la poubelle. Nous sommes témoins de gens qui ont appris à s’amuser avec la mie du pain. Il y a des gens qui ouvrent le pain et qui laissent le reste. À partir du moment où ils l’ont touché, je suis obligé de le jeter”, a indiqué Alain Fontaine, chef d’un restaurant à Paris, interrogé par TF1 Info.

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Une idée contestée

Bien qu’il soit important de limiter le gaspillage, la question de faire payer l’eau et le pain au restaurant ne fait pas l’unanimité. Certains professionnels du secteur refusent de faire cela afin de ne pas ternir l’image des restaurants français, alors que le secteur est en pleine crise.

“Dans un secteur qui est déjà fragilisé, c’est hors de question d’alourdir encore l’addition. Le monde de la restauration vit une crise économique et une crise d’image. Je pense qu’il serait malvenu de faire payer le pain et l’eau à nos consommateurs. Par contre, on pourrait imaginer de servir le pain à la demande et non pas systématiquement”, a affirmé David Zenouda, vice-président de l’Union des métiers des industries de l’hôtellerie (UMIH).

Si vous allez au restaurant dans certains pays étrangers, comme en Espagne ou en Italie, vous remarquerez que l’eau et le pain sont payants et facturés séparément. Mais serez-vous prêts à payer un supplément en France ?