Elle construit sa maison pour 2 500 euros en 1956 et la vend 70 ans plus tard... 800 fois plus cher !

Elaine Keesing est une femme âgée de 102 ans qui a décidé de vendre sa maison, qu’elle a fait construire pour 3 000 dollars en 1956. Une demeure chargée de souvenirs.

Elaine Keesing est originaire de Perth, en Australie. À 102 ans, elle a pris une grande décision : vendre sa maison, dans laquelle elle a toujours vécu, pour partir en maison de retraite.

Elle a fait construire cette habitation en 1956 pour 3 000 dollars, soit environ 2 500 euros, avec son mari aujourd’hui décédé.

Elaine a passé sa vie dans cette maison, tout comme cet homme de 100 ans qui habite toujours dans la maison où il est né.

“Un véritable cauchemar”

Selon la centenaire, le plus difficile n’a pas été la vente, mais le fait de devoir se débarrasser et de trier toutes les affaires de famille accumulées depuis 70 ans.

“Le processus de vente en lui-même était assez simple, et nous l’avons finalisé juste avant la récente baisse des prix. Le plus difficile a été de n’avoir que trois semaines pour me débarrasser de 70 ans de souvenirs, de papiers, d’histoire familiale et de meubles. Ce fut un véritable cauchemar pour ma famille mais ils ont fini par s’en sortir”, a confié Elaine Keesing dans une vidéo publiée sur YouTube.

Crédit photo : PerthNow / YouTube

Si Elaine confie que la maison “renferme des merveilleux souvenirs”, elle est consciente que cette vente est nécessaire pour “aller de l’avant”.

“Je suis quelqu’un de pragmatique et j’accepte qu’il arrive un moment où il faut passer à autre chose. Ce nouveau chapitre m’apportera un peu plus de soutien et offrira également plus de liberté à ma famille qui a si bien pris soin de moi toutes ces années. Le grand jardin qui entourait la maison va me manquer. C’était un plaisir constant, qui évoluait au fil des ans et des saisons.”

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Une maison d’une grande valeur

La maison d’Elaine a été vendue en deux semaines. L’agente immobilière qui s’est chargée de la vente a confié avoir été impressionnée par Elaine Keesing.

“Quand j’ai rencontré Elaine, j’étais stupéfaite de son intelligence. Elle abordait le projet avec une grande confiance en elle, affirmant qu’elle allait devenir multimillionnaire. Et elle était déterminée à signer elle-même le contrat”, a-t-elle confié.

Si l’on ne connaît pas le prix de la demeure, à titre de comparaison, la dernière maison cédée dans le même quartier a été vendue à 2,4 millions de dollars. Ainsi, la maison d’Elaine a pris de la valeur, tout comme celle de cette femme de 104 dont le prix a été multiplié par 300, et elle vaudrait désormais plusieurs millions d'euros.

Si on en croit ces estimations, Elaine pourrait avoir vendu sa maison 2 millions d'euros, soit 800 fois plus cher que son prix de construction d'origine. Une sacrée affaire !

Devant cette femme de 102 ans pleine de vie, l’agente immobilière n’a pas hésité à lui poser la question à laquelle tout le monde pense : quel est le secret d’Elaine pour être toujours en forme à son âge ? La réponse de la centenaire ? “Je bois du brandy sec tous les jours à 17h et je mange deux oeufs sur du pain grillé tous les jours !”