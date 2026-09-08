Fini le feu orange clignotant : ce pays le remplace par un feu rouge fixe pour les automobilistes le 1er octobre

Il y aura du changement sur les routes d’Europe dès le 1er octobre et il vise à protéger les différents usagers de la route.

Le feu orange clignotant va disparaître

Dans certains pays d’Europe, le Code de la route vise à être plus stricte afin de protéger les piétons. Ainsi, l’Italie a récemment proposé une loi punitive pour les piétons qui traversent la route en regardant leur smartphone.

L’Espagne aussi a pris des mesures pour protéger les piétons. Elle interdit désormais aux automobilistes de s’engager au feu orange clignotant. En général, ce cas de figure intervient quand le feu est au vert, en même temps, pour les piétons. Jusqu’à présent, chacun peut passer en faisant attention à l’autre, la confiance et la prudence étant de mise.

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Protéger les usagers vulnérables sur les routes

Crédit photo : Milan Petrovic/ iStock

Cependant, le décret 518/2026 publié dans le journal officiel espagnol a mis fin à cette règle. Lorsque le feu sera vert pour le piéton, il ne sera plus orange clignotant pour autoriser l’automobiliste à tourner, mais bien rouge fixe.

Le feu rouge d’une file d’automobilistes et le feu orange clignotant de l’autre (représenté par une flèche clignotante en France) permettaient de fluidifier le trafic alors que le feu était vert pour les piétons. Mais face au danger que représente cette configuration, le gouvernement espagnol a décidé d’assurer la sécurité des piétons en leur donnant le feu vert exclusif. Les automobilistes souhaitant tourner devront donc attendre.

La règle est également là pour protéger les usagers vulnérables comme les trottinettes et les vélos. Comme en Italie, les utilisateurs de trottinettes devront être équipés d’un casque et d’un gilet réfléchissant la nuit, et avoir au moins 15 ans. Pour les vélos, les automobilistes devront assurer une distance de sécurité de 5 mètres. Leur dépassement se fera désormais comme celui d’une voiture, à savoir en empruntant la file de gauche.

Ces nouvelles mesures sur les routes espagnoles prendront effet dès le 1er octobre prochain. La France, qui comptait 501 piétons tués sur les routes en 2025, pourrait-elle adopter les mêmes règles ?