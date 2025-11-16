Une retraitée pense être en couple avec le chanteur Pierre Garnier et se fait arnaquer de 7000 euros

Le chanteur Pierre Garnier

Depuis un an, une retraitée belge est persuadée d’être en couple avec le chanteur Pierre Garnier. Celle-ci est en réalité victime d’une arnaque sentimentale qui est en train de la ruiner.

Sa famille est au bord du désespoir. Depuis 2024, une septuagénaire originaire de Belgique pense être en couple avec Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy 2023.

Croyant entretenir une relation avec l’artiste de 23 ans, la retraitée belge n’hésite pas à lui donner de l’argent. Celle-ci verse en réalité ses sous à un arnaqueur.

Communément appelés « brouteurs », ces escrocs ont pour mode opératoire de se faire passer pour des personnes qu’ils ne sont pas afin de berner leurs victimes. Pour ce faire, ils tissent des liens amoureux avec elles dans le but de leur soutirer de l’argent.

Une dame âgée qui utilise son portable Crédit Photo : iStock

Ses proches s’inquiètent

Cette situation inquiète beaucoup les proches de la dame piégée. Ils ont tenté de la mettre en garde, en vain. Cette dernière refuse de couper les ponts avec le faux interprète de « Ceux qu’on était ».

« On a découvert il y a quelques mois qu’elle avait dépensé 7000 euros et elle continue à lui donner de l’argent. Elle parle avec ce soi-disant Pierre Garnier depuis 2024, après sa sortie de la Star Academy », explique ses enfants à Sudinfo.

Elle ajoute :

« Elle est veuve, il la manipule sentimentalement ».

Le chanteur Pierre Garnier Crédit Photo : Capture d'écran / Star Academy 

Selon eux, l’auteur de la supercherie a même essayé d’éloigner la retraitée de sa famille.

« L'arnaqueur lui a dit de ne plus nous voir, qu'on ne lui voulait pas du bien (…) Elle croit qu'elle vit une vraie histoire d'amour. Il lui dit qu'il l'aime, l'appelle 'mon amour' et lui dit de ne pas laisser son téléphone traîner…».

« Elle vit dans le froid »

Le manipulateur a contacté sa cible via un groupe de fans de Pierre Garnier sur les réseaux sociaux. Pour la piéger, il lui a envoyé des photos du chanteur et des déclarations d’amour.

Au cours de cette période, l’arnacœur a multiplié les demandes d’argent auprès de sa victime, en lui faisant croire qu’il ne gagnait que 2000 euros par mois. Les versements étaient censés « débloquer son compte ».

Une femme à la retraite qui compte son argent Crédit Photo : iStock 

Aujourd’hui, la retraitée est plus isolée que jamais.

« Elle vit dans le froid, sans chauffage, mais continue de lui envoyer tout ce qu’elle a dès qu’elle reçoit sa pension », alerte son entourage.

Source : Sudinfo
