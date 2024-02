Il explique pourquoi il ne donnera plus jamais de pourboire, sa vidéo fait réagir les internautes

Sur TikTok, un Américain a publié une vidéo dans laquelle il affirme qu’il ne veut plus donner de pourboire. Voici pourquoi.

Dustin Anderson a récemment publié une vidéo qui a beaucoup fait réagir sur TikTok. Sur le réseau social, il affirme qu’il a décidé de ne plus donner de pourboire nulle part.

Pour rappel, aux États-Unis, les pourboires sont demandés après chaque service et varient selon la qualité de ce dernier. Ainsi, vous pouvez laisser entre 10 et 15% de l’addition si le service était moyen, 20% s’il était acceptable et 25% pour un service de qualité. Vous devez donner un pourboire à toutes les personnes qui vous ont rendu service comme une femme de ménage, un chauffeur de taxi, un concierge, un coiffeur ou un guide touristique.

Crédit photo : iStock

Si le pourboire n’est pas obligatoire en réalité, il est fortement conseillé car il constitue une véritable source de revenus pour les travailleurs. Si vous ne donnez pas de pourboire, vous risquez de vous attirer les foudres du serveur.

Il ne donne plus de pourboire

Malgré cela, Dustin Anderson a décidé de ne plus donner d’argent supplémentaire, et ce pour une raison simple.

“Je ne donne plus de pourboire, c’est terminé. Avant, vous donniez un pourboire si quelqu’un offrait un service exceptionnel. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu un service exceptionnel ? C’est juste la base. Ils ont préparé à manger et l’on apporté à ma table. C’est leur travail, vous n’obtenez pas 25% parce que vous avez fait votre travail”, a-t-il expliqué.

Cette vidéo a suscité de nombreux commentaire sur TikTok, dont plusieurs qui ont soutenu cette façon de penser comme : “Je comprends mais je suis un serveur et je gagne 3,13 dollars par heure et c’est dommage maintenant que les pourboires soient partout où vous allez. Ça gâche tout pour les serveurs”, “Pareil, plus de pourboire. Je ne reçois pas de pourboire pour être infirmière aux urgences et vous sauver la vie ! Alors oui, c’est terminé pour moi aussi” ou encore “Nous devons nous tourner vers le modèle européen. Payez pour le travail, sans pourboire.”