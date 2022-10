Les Français seraient les plus radins du monde en pourboires, selon une étude

Selon une étude britannique, les Français seraient les plus radins quand il s’agit de laisser un pourboire au restaurant.

Laissez-vous toujours un pourboire quand vous allez au restaurant ? Selon une étude britannique, les Français ne seraient pas les clients les plus généreux.

À voir aussi

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont étudié les habitudes des consommateurs dans les plus grandes villes touristiques du monde, et le résultat est sans appel.

Les Français sont les plus radins

De nombreux clichés circulent sur les Français, et la radinerie en fait partie. Selon l’étude britannique, ce stéréotype serait avéré puisque les Français seraient les plus radins quand il s’agit de laisser un pourboire dans les restaurants. Derrière eux, on retrouve les Anglais et les Italiens.

Crédit photo : iStock

Si 96% des Français affirment laisser un pourboire après leur repas, l’étude britannique affirme que 2 Français sur 10 n’en donneraient jamais. Pour rappel, le pourboire n’est pas obligatoire en France, à l’inverse de l’Amérique, raison pour laquelle les Américains restent les clients les plus généreux.

Quand on laisse un pourboire au restaurant, il est recommandé de laisser 5% de la note. Or en France, nous avons tendance à ne laisser que 3%. Mais les Français sont-ils vraiment radins pour autant ?

Des pourboires pour les livreurs à domicile

Selon l’étude, nous sommes de plus en plus nombreux à payer par carte bancaire et à ne pas avoir de monnaie sur nous. Ainsi, 35% des Français affirment ne pas avoir d’argent liquide au moment de laisser un pourboire. Cette tendance s’observe encore plus chez les moins de 24 ans, qui n’ont pas de monnaie sur eux.

Si les Français ne sont pas généreux au restaurant, ils le sont plus pour accorder des pourboires aux livreurs de repas à domicile, comme Uber Eats ou Deliveroo.