Cette cliente quitte un restaurant sans laisser de pourboire car elle n'a pas digéré une blague douteuse

Alors qu’elle déjeunait avec sa fille dans une pizzeria renommée de New York, une Américaine a refusé de laisser un pourboire au serveur à cause de son comportement. Après leur départ, ce dernier a trouvé un chèque au montant énorme laissé sur leur table.

Aux États-Unis, ne pas laisser un pourboire est vu comme un manque de respect. Malgré tout, c’est ce qu’a fait une mère de famille, Karen Vinacour, alors qu’elle déjeunait avec sa fille dans la pizzeria new-yorkaise, Patsy’s pizzeria. Ce lieu emblématique de la Grosse Pomme a fait sa renommée, pas uniquement pour ses pizzas servies, mais aussi car il était le restaurant préféré de Frank Sinatra à New York.

Il y a quelques jours, en pleine chaleur de l’été, Karen Vinacour et sa fille prenaient place à la table du restaurant. Leur serveur, Armando Markaj, 27 ans, est aussi étudiant en médecine et travaille dans le restaurant pour payer ses études.

C’est à l’abri du soleil, dans une salle intérieure que Armando décidait d’installer ses clientes. Après avoir passé commande, la mère et la fille ont observé plus attentivement les photos accrochées au mur. Elles ont rapidement remarqué qu’il n’y avait pas la moindre présence de femmes sur les photos du restaurant. Une interrogation qu’elles ont souhaité éclaircir en demandant à leur serveur, Armando.

Une blague douteuse du serveur que ses clientes n’ont pas appréciée

Comme le rapporte le New York Daily News, Armando aurait tenté une petite blague pour expliquer ce manque criant de femmes sur les photos : « C’est l’été et les femmes n’aiment probablement pas autant manger de pizza que les hommes », a-t-il lancé sur le ton de la plaisanterie. Malheureusement pour le jeune homme, la blague n’est pas du tout passée auprès de Karen Vinacour et sa fille.

Ces dernières n’ont pas manqué de lui savoir au moment de quitter les lieux. Karen a en effet refusé de verser un pourboire à Armando. Pour le média américain, Karen s’est justifiée, « nous n’allions pas lui donner de pourboire. Et nous avons écrit ceci sur la note : ‘Les femmes mangent de la pizza. Et au fait, saviez-vous aussi que les femmes ne laissent pas de pourboires ?’». Un joli pied de nez pour leur serveur dont elles ont probablement jugé la blague sexiste.

Un chèque au montant énorme retrouvé par le serveur

Mais après ce léger incident, Armando a fait une drôle de découverte. Alors qu’il nettoyait la table de Karen et sa fille après leur départ, le serveur a trouvé une enveloppe. « J’ai vu la mention ‘Citibank’. J’ai pensé que c’était important. Alors j’ai couru dans la rue pour les chercher. Mais elles étaient parties », raconte Armando. À l’intérieur se trouvait un chèque de 424 000 dollars (417 438 euros) d’une banque qu’il était impossible d’annuler, précise Karen Vinacour.

« Car c’était un chèque de banque. Il fallait que j’attende au moins trois mois avant de pouvoir recommencer le processus. Et ce, seulement si le chèque n’avait pas été encaissé entre-temps », ajoute Karen qui avoue avoir eu peur après avoir perdu son chèque.

Heureusement pour Karen, Armando a fait preuve de respect et d'honnêteté et n’a jamais embarqué le gros chèque avec lui. « Je suis tellement reconnaissante que l’insulte que nous lui avons faite ne l’ait pas empêché de faire la bonne chose », reconnaît Karen.