Haute-Savoie : cette station de ski est la première en Europe à interdire le tabac sur les pistes et les remontées mécaniques

À partir d’aujourd’hui, il est strictement interdit de fumer sur le domaine skiable des Gets, en Haute-Savoie. Une première en Europe.

Depuis ce samedi matin, les skieurs du domaine skiable des gets (Haute-Savoie) n’ont plus le droit de fumer sur les remontées mécaniques et sur les pistes, et ce, jusqu’à la fin de la saison, explique la station dans un communiqué repéré par France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Une première en Europe !

Une station «non-fumeur» pour préserver l’environnement

À travers cette décision votée par le conseil municipal, la station vise à combattre la pollution due aux mégots de cigarettes jetés dans la nature. Au total, environ 3000 mégots sont ramassés chaque année sur le domaine. Un nombre record qui a poussé la direction à agir.

Autrefois, la station distribuait des cendriers de poche gratuits, en vain. À noter que le temps de dégradation d’un mégot oscille entre 10 et 15 ans : «Nous souhaitons valoriser notre atout numéro un qui est l’air pur de la montagne, ce pourquoi des milliers de visiteurs nous rendent visite chaque année », confie Benjamin Mugnieren charge du projet.

Interrogé dans Le Parisien, le directeur commercial des Gets assure que cette mesure est «une incitation de plus à arrêter de fumer». «Et pour les non-fumeurs, cela réduira le tabagisme passif dans les files d’attente ou dans les remontées».

À noter que 5 zones fumeurs ont toutefois été installées : «Situées en haut des remontées mécaniques, elles seront matérialisées par des oriflammes et équipées de cendriers fabriqués à base de skis recyclés par la société coopérative Skitec. Les mégots collectés dans les différentes zones fumeurs seront récoltés et valorisés en énergie, le tout en partenariat avec l’association Tree6clope», peut-on lire dans le communiqué.

Vous l’ignorez peut-être, mais ce concept existe un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord, au Japon et en Nouvelle Zélande.

