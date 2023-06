Il est désormais possible de réserver une nuit dans la maison de Barbie (gratuitement) !

À partir du mois de juillet, Airbnb va mettre en location la véritable maison de Barbie ! Quoi de mieux que passer une nuit pour être dans la peau de Ken et Barbie ?

Pour célébrer la sortie de Barbie dans les salles, Airbnb remet en location la demeure toute rose de Barbie !

Le cheval de Barbie. Crédit : Airbnb

Pendant que Barbie est absente, Ken met en location sa magnifique maison de Malibu sur Airbnb ! Si la maison grandeur nature de Barbie et Ken a déjà mis en location en 2019, cette année des nouveautés attendent les fans puisqu'elle a été rénovée ! "Nous avons tous des rêves, et Barbie a la chance d'avoir une maison pleine de rêves", a déclaré Ken. "Mais maintenant, c'est mon tour, et j'ai hâte d'accueillir des invités à l'intérieur de ces maisons uniques en leur genre - oserais-je dire, uniques en leur genre pour Ken ? - uniques en leur genre".

À quoi ressemble la maison de Barbie ?

Une piste disco pour danser toute la nuit. Crédit : Airbnb

Située à Malibu, la demeure de la poupée préférée de tous est en bord de mer et offre une vue panoramique.

Dans la Maison de rêve, les visiteurs auront l'occasion de vivre en technicolor. Chambre toute rose, chapeau de cow-boy accroché au-dessus du lit et une guitare pour les musiciens, bref l’univers Barbie ! Aussi, une piscine et un toboggan seront mis à disposition et même une salle de sport extérieur !

Comment réserver ?

Vu panoramique et bord de mer. Crédit : Airbnb

Pour celles et ceux qui souhaitent réserver la chambre de Ken dans la maison de rêve de Malibu, Ken a décidé que tous les séjours seront gratuits ! La maison de Barbie et Ken sera disponible à la réservation à partir du 17 juillet à 19h sur airbnb.com/kendreamhouse. Le séjour peut accueillir jusqu’à deux personnes maximum.

Dans le cadre de ce partenariat avec le film Barbie, disponible en salle le 19 juillet, Airbnb va faire un don à l'association Save The Children : "C'est une association qui fournit des ressources pédagogiques et un soutien aux enfants, aux familles et aux communautés dans plus de 100 pays afin de renforcer la confiance des jeunes filles à travers le monde et les aider à exceller dans leur parcours académique – veillant à ce que tout le monde ait les mêmes chances de réussir”.