Il fait le plein et part sans payer, la station-service offre 40 euros à quiconque pourra l'identifier

En Charente-Maritime, un automobiliste a fait le plein dans une station-service Total et est parti sans payer. Pour tenter de le retrouver, la station-service a promis d’offrir 40 euros à toute personne qui retrouverait le véhicule.

Bien que le prix du carburant soit en baisse actuellement, il reste toujours très élevé. Faire le plein de sa voiture reste un luxe et face à cette situation, les Français rivalisent d’astuces pour économiser du carburant pendant la flambée des prix.

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Malheureusement, certaines personnes réagissent aussi illégalement. En Charente-Maritime, un automobiliste a fait le plein de sa voiture et est parti sans payer dans la station Total Access d’Angoulin. Les faits se sont produits ce vendredi 12 juin, aux alentours de 17h30.

Il part sans payer

En visionnant les caméras de surveillance, le personnel de la station a remarqué que la voiture était équipée de fausses plaques d’immatriculation. Il était donc impossible d’identifier le conducteur. Pour tenter de le retrouver, la station-service a publié un avis de recherche sur son compte Facebook.

Une description précise de la voiture a été apportée. Il s’agissait d’une 206 noire trois portes, équipée de jantes alliage chromées et de feux arrière modifiés. Pour tenter de retrouver le voleur, une récompense était proposée : un chèque de 40 euros pour “la personne dont les informations permettront l’identification du véhicule”.

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Le voleur a été retrouvé

Alors que cette destination française propose 50 euros d’essence pour attirer les vacanciers, cette station-service a trouvé un autre moyen de mobiliser les automobilistes. Si une personne avait des informations sur le véhicule, il lui était demandé de prendre une photo de ce dernier en montrant sa plaque d’immatriculation pour faciliter les recherches.

Crédit photo : Total Access Guerinet Autos Angoulins S/mer / Facebook

La publication est rapidement devenue virale puisqu’elle a été partagée par des milliers d’internautes, qui ont laissé une centaine de commentaires. Et bonne nouvelle : un conducteur a croisé la route du véhicule et a alerté la station-service. Le voleur a été identifié et une plainte va être déposée contre lui.

“Grâce à votre mobilisation et aux nombreuses informations reçues, le véhicule a pu être identifié. Une plainte a été déposée et l’ensemble des éléments recueillis a été transmis aux autorités compétentes, qui poursuivront désormais les démarches nécessaires. Nous sommes une station-service indépendante. Contrairement aux grandes enseignes, ce type de préjudice a un impact direct sur notre activité. Chaque impayé représente une perte réelle pour notre entreprise, et pour son équilibre. Notre objectif n’a jamais été de lancer une chasse à l’homme. Nous voulions simplement défendre notre outil de travail et obtenir réparation du préjudice subi”, a indiqué la station-service sur Facebook.

La personne qui a permis d’identifier le suspect va quant à elle recevoir sa récompense bien méritée.