Les 5 astuces des Français pour économiser pendant la flambée des prix du carburant

Face à la hausse des prix du carburant, les Français ont modifié leurs habitudes à la station-service pour s’adapter à la flambée des prix.

Le prix du carburant demeure élevé dans les stations-service de France, à tel point qu'il dépasse largement les 2 euros le litre aujourd'hui. Il a même atteint 9,99 euros le litre par erreur dans une station-service.

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Face à cette hausse des prix, les Français n'ont eu d'autre choix que de modifier leurs habitudes. Ils ne consomment plus l’essence comme avant et changent leur comportement, en adoptant notamment une technique qui permet par exemple d’économiser jusqu’à 10 % d’essence.

Voici donc les 5 nouvelles habitudes des Français à la pompe, décelées par TF1 Info.

La consommation réduite

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Pour commencer, les Français font davantage attention à leur consommation et prennent de plus petites quantités. Ils préfèrent faire un demi-plein plutôt qu’un plein, ce qui s’observe en chiffres. Si l’on compare la période actuelle à la mi-avril 2025, on remarque une diminution de la consommation de -18,5 % pour le diesel et de -14,5 % pour l’essence et le bioéthanol.

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En plus de cela, les automobilistes anticipent leurs déplacements. Ils centralisent leurs courses et optimisent leurs trajets dans le but de faire moins de kilomètres en voiture, d’éviter les allers-retours et les détours inutiles.

Le boom des autres transports

En plus de cela, les Français sont nombreux à délaisser leurs voitures pour privilégier d’autres moyens de transport. Certains se mettent au covoiturage, au vélo ou à la trottinette électrique, tandis que d’autres prennent les transports en commun. Enfin, les salariés travaillent davantage en télétravail, quand leur situation le permet, pour éviter les frais liés au trajet entre leur domicile et leur travail.

Un nouveau mode de vie qui permet de faire des économies dans cette période difficile.