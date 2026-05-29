Le Mans : le Musée du Sport Automobile M24 ouvre ses portes avec 120 voitures de légendes

Ce jeudi 28 mai, le nouveau M24 - Musée du Sport Automobile a ouvert ses portes, après 11 mois de travaux colossaux aux abords du mythique circuit des 24 Heures du Mans. L’occasion de plonger comme jamais dans un univers riche en émotions et d’installer la ville mancelle comme une référence mondiale du sport automobile.

Les plus férus d’automobile et de sports motorisés ont certainement ajouté cette activité sur leur to-do list. Même le grand public pourrait se passionner pour l’histoire des sports automobiles, en déambulant dans l’enceinte du musée, tant les histoires qui y sont contées sont passionnantes.

Voici le M24, nouveau Musée du Sport Automobile, construit en lieu et place de l'ancien Musée des 24 Heures du Mans, aux abords du célèbre circuit. Place à un environnement élargi à l'ensemble du sport automobile. Un choix d'ouverture fort de la part de l’ACO (Automobile Club Ouest), pour offrir au grand public une expérience inédite.

Crédit photo : AOC (Automobile Club Ouest)

Installé à l'entrée nord du circuit des 24 Heures du Mans, il abrite 120 voitures de légende qui retracent l'histoire du sport auto à travers toutes ses disciplines : endurance, Formule 1, IndyCar ou rallye.

Tant de véhicules à l’esthétique merveilleuse exposés comme des oeuvres d’arts mécaniques. Parmi eux, on peut citer la Bentley 3 Litre 1924, authentique victorieuse des 24 Heures du Mans 1924, soit la plus vieille voiture encore existante à avoir réalisé cet exploit. Ce véritable chef-d’œuvre de l’automobile, restauré par Vintage Bentley au Royaume-Uni, aura une place à part au sein du M24.

Crédit photo : Le Mans Automobile

Lewis Hamilton, parrain du musée

De la Formule 1 la plus moderne (la Ferrari 2024 pilotée par Charles Leclerc) à la Renault AK (qui a remporté le Grand Prix de France 1906, la première compétition de l'histoire du circuit fermé), plus de 120 ans de compétition automobile défilent sous les yeux des visiteurs.

Crédit photo : ACO (Automobile Club Ouest)

Photos, films d'archives et pièces mécaniques complètent la collection du musée qui rend aussi hommage aux pilotes de légendes dont Alain Prost, Jacky Ickx, Juan Manuel Fangio ou encore Lewis Hamilton. D’ailleurs, le pilote britannique de F1 a accepté d’être le parrain de M24 - Musée du Sport Automobile, rien que ça.

Crédit photo : AOC (Automobile Club Ouest)

Avec ce nouveau musée, l’ACO souhaite faire du Mans et de son circuit la référence mondiale du sport automobile. En effet, le M24 - Musée du Sport Automobile est le seul musée d’une telle envergure dédié à cet univers. Pour le visiter, le musée est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 19h. Vous pouvez consulter les différents tarifs sur la billetterie du musée, qui incluent un forfait famille et aussi la visite du circuit.