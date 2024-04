« Il fait peur » : le nouveau compagnon de sa mère entre dans sa chambre pendant qu'elle se change, elle l'asperge de spray au poivre

Alors qu’il vient d’emménager dans la maison de sa petite amie, cet homme de 45 ans se fait agresser par la fille de cette dernière. Mais pour une bonne raison…

Comment réagiriez-vous si un homme que vous ne connaissez pas s’introduisait dans votre chambre à coucher, alors que vous êtes en train de vous changer ? C’est terrifiant, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce qu’a vécu une adolescente américaine, qui a raconté son histoire sur la plateforme de témoignages Reddit.



Crédit : iStock

L’histoire commence alors qu’une mère de famille, âgée de 47 ans, invite son nouveau petit ami, prénommé Dale, âgé de 45 ans, à emménager chez elle. “Ce mec est chelou”, raconte l’adolescente.

Elle ajoute : “Il essaye constamment de jouer le parent avec moi, 18 ans et ma sœur, âgée de 14 ans.” La jeune adolescente poursuit son récit sur la plateforme : “Il est sans emploi, donc aide aux tâches ménagères dans la maison, il fait notamment des machines à laver de mon linge, ce que je lui ai spécifié de ne pas faire pourtant.”

“Je l’ai donc aspergé de poudre au poivre”

Et c’est là où les choses se compliquent : “Alors que je me changeais dans ma chambre avant d’aller voir des amis, Dale est rentré dans ma chambre sans toquer ni demander la permission. Je l’ai donc aspergé de spray au poivre dans le visage. Je l’ai ensuite repoussé de ma chambre et j’ai crié contre lui et lui ai ordonné de ne plus jamais rentrer dans ma chambre, ni celle de ma sœur.” La jeune femme a finalement conclu son histoire en déclarant : “Depuis, ma mère est irritée et en colère et me dit que j’ai surréagi. Elle veut que je m’excuse.”



Crédit : Reddit

Sur la plateforme, de nombreux internautes, lui ont assuré qu’elle avait bien agi et qu’elle avait eu raison de se défendre. On peut ainsi lire : “Il a eu ce qu’il méritait” ou encore “tu as eu la bonne réaction” ou même “ta mère est égoïste”. Pour rappel, il est important pour un adolescent d’avoir de l’intimité et que ses parents ou adultes, respectent ce besoin d’intimité.



Crédit : Reddit



Crédit : Reddit

Alors, que pensez-vous de cette histoire ?