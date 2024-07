Le « Syndrôme de Rebecca » touche 56% des personnes et peut avoir un grave impact sur vos relations amoureuses

Une psychologue alerte sur les dangers que ce syndrôme entraîne et explique ce que cela signifie chez les personnes touchées.

Souffrez-vous du « Syndrôme de Rebecca » ? En référence au film Rebecca d’Alfred Hitchcock, ce syndrôme est un sentiment qui serait de plus en plus répandu dans les relations adultes. Dans le film, la nouvelle épouse d’un riche anglais est poursuivie par le fantôme de sa défunte première femme.

Kate Balestrieri, psychologue agréée et sexologue, met en garde contre ce syndrôme également appelé « jalousie rétroactive ». Il définit une personne obsédée et jalouse des relations passées de son/ sa partenaire.

La personne souffrant de ce syndrôme se sent ainsi menacée par le passé romantique et sexuel de son/ sa partenaire au point d’en devenir jalouse. Ce syndrôme impacte la relation actuelle peu importe l’époque -plus ou moins éloignée- durant laquelle l’histoire précédente a eu lieu. D’après la spécialiste, cela peut entraîner des comportements compulsifs et des pensées obsessionnelles.

Syndrôme de Rebecca : quels sont les signes et les dangers ?

Image tirée du remake Rebecca (2020). Crédit photo : Netflix

Il va sans dire que ce syndrôme peut causer de nombreux problèmes dans le couple. « Les partenaires atteints de ‘jalousie rétroactive’ sont souvent obsédés par le moindre détail des relations passées de leur partenaire. Elles se demandent si leur partenaire pense ou fantasme sur son ex, ou même comparent leur relation actuelle avec ses expériences passées », explique la spécialiste.

D’après une étude menée en 2017 sur 1000 participants d’Europe et d’Amérique, nombreux sont ceux qui espionnent leur ex sur les réseaux sociaux. Ils étaient 56,5 % des Américains célibataires à admettre consulter le profil de leur ex au moins une fois par mois. Les personnes mariées représentaient 65,8 % et les personnes en couple 66,7 %.

Outre la curiosité, comment expliquer cela ? Pour Kate Balestrieri, « c'est peut-être la façon dont quelqu'un compense ses peurs d’être abandonné et l'idée qu'il/ elle ne sera jamais assez bien pour une relation en raison d'un traumatisme relationnel passé ».

Crédit photo : fizkes/ iStock

À l’image de ce que provoquent les réseaux sociaux, le Syndrôme de Rebecca entraîne une comparaison malsaine entre les individus. Comme l’expliquait Kate Balestrieri au magazine Women’s Health, les personnes souffrant de ce syndrôme pensent que l’ex de leur partenaire est plus beau/ belle qu'elles, meilleur(e) sexuellement parlant et plus intelligent(e).

Voici comment reconnaître les signes d’une personne atteinte du Syndrôme de Rebecca :

- Elle fait une fixation sur l'histoire amoureuse et sexuelle d'un partenaire

- Elle interroge obsessionnellement son partenaire sur ses relations passées

- Elle demande fréquemment d'être rassuré(e) sur la relation actuelle

- Elle a un comportement intrusifs comme traquer l’ex d’un partenaire

- Elle a des doutes sans aucune preuve

Si vous souffrez de ce syndrôme, pas de panique puisqu’il existe des clés pour s’en sortir. Vous pouvez tout d’abord échanger avec votre partenaire. Si cela ne suffit pas à atténuer la jalousie, orientez-vous vers un psychologue qui vous aidera à comprendre d’où cela provient pour vous permettre d'avancer.