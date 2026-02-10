Il gagne 1 million d'euros, on le condamne à partager son jackpot avec son ami après une promesse

En Espagne, un homme ayant remporté un million d’euros grâce à un jeu de grattage a été contraint par la justice de partager son gain avec un ancien ami pour une raison bien précise.

Une promesse est une promesse ! Cet habitant de Tomiño, une commune de la province de Pontevedra en Espagne, en sait quelque chose !

Dans le passé, cet homme a conclu un accord avec un ami. Le deal ? En cas de victoire à un jeu à gratter, le gagnant s’engage à verser 10% du jackpot à son camarade.

Contre toute attente, ce scénario tant espéré s’est réellement produit en 2022. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, selon les informations du média 20 Minutos, relayées par Ouest-France.

Crédit Photo : iStock

Le gagnant ne tient pas sa promesse

Il y a quatre ans, l’un des deux joueurs a remporté la coquette somme d’un million d’euros grâce à un jeu de grattage. De son côté, son acolyte s’attendait logiquement à recevoir 100 000 euros.

À sa plus grande surprise, le millionnaire a refusé de « jouer le jeu », préférant garder l’intégralité de son prix pour lui. En guise d’explications, l’Espagnol a assuré que sa fille s’opposait à leur promesse.

Crédit Photo : iStock

Par ailleurs, il a nié l'existence d'un quelconque accord de partage du gain. Se sentant lésé, le perdant de cette affaire a saisi la justice pour récupérer son dû.

Le conflit se règle au tribunal

Ce litige a connu son dénouement la semaine dernière au tribunal de première instance de Pontevedra.

Résultat : la juge a déterminé qu'un tel accord existait bel et bien, même s'il n'y avait aucun document écrit pour l’attester. La magistrate s’est appuyée sur les témoignages de personnes ayant entendu les deux hommes discuter de cet arrangement.

Crédit Photo : Shutterstock

En plus de cela, une conversation rapportée par un témoin a mis à mal la version du gagnant. Dans cet échange, ce dernier raconte à son binôme comment il va utiliser son gain, et lui demande ce qu’il compte faire avec ses 100 000 euros.

Ce n’est pas tout. Le plaignant a partagé des extraits de plusieurs conversations WhatsApp avec la fille de son ami, dans lesquels elle évoque le fameux accord et s’en plaint ouvertement.

Par conséquent, la représentante de la justice a donné raison au joueur floué, et a condamné le deuxième à lui verser les 100 000 euros promis, ainsi que des intérêts.