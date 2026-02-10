Il gagne 1 million d'euros, on le condamne à partager son jackpot avec son ami après une promesse

Par |

Des jeux de grattage

En Espagne, un homme ayant remporté un million d’euros grâce à un jeu de grattage a été contraint par la justice de partager son gain avec un ancien ami pour une raison bien précise.

Une promesse est une promesse ! Cet habitant de Tomiño, une commune de la province de Pontevedra en Espagne, en sait quelque chose !

Dans le passé, cet homme a conclu un accord avec un ami. Le deal ? En cas de victoire à un jeu à gratter, le gagnant s’engage à verser 10% du jackpot à son camarade.

Contre toute attente, ce scénario tant espéré s’est réellement produit en 2022. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, selon les informations du média 20 Minutos, relayées par Ouest-France.

Une poignée de mainCrédit Photo : iStock

Le gagnant ne tient pas sa promesse

La suite après cette vidéo

Il y a quatre ans, l’un des deux joueurs a remporté la coquette somme d’un million d’euros grâce à un jeu de grattage. De son côté, son acolyte s’attendait logiquement à recevoir 100 000 euros.

À sa plus grande surprise, le millionnaire a refusé de « jouer le jeu », préférant garder l’intégralité de son prix pour lui. En guise d’explications, l’Espagnol a assuré que sa fille s’opposait à leur promesse.

Un homme en train de disputer avec sa fille adulteCrédit Photo : iStock

Par ailleurs, il a nié l'existence d'un quelconque accord de partage du gain. Se sentant lésé, le perdant de cette affaire a saisi la justice pour récupérer son dû.

Le conflit se règle au tribunal

Ce litige a connu son dénouement la semaine dernière au tribunal de première instance de Pontevedra.

Résultat : la juge a déterminé qu'un tel accord existait bel et bien, même s'il n'y avait aucun document écrit pour l’attester. La magistrate s’est appuyée sur les témoignages de personnes ayant entendu les deux hommes discuter de cet arrangement.

Un homme en train de gratter des jeux de grattageCrédit Photo : Shutterstock

En plus de cela, une conversation rapportée par un témoin a mis à mal la version du gagnant. Dans cet échange, ce dernier raconte à son binôme comment il va utiliser son gain, et lui demande ce qu’il compte faire avec ses 100 000 euros.

Ce n’est pas tout. Le plaignant a partagé des extraits de plusieurs conversations WhatsApp avec la fille de son ami, dans lesquels elle évoque le fameux accord et s’en plaint ouvertement.

Par conséquent, la représentante de la justice a donné raison au joueur floué, et a condamné le deuxième à lui verser les 100 000 euros promis, ainsi que des intérêts.

Source : Ouest-France
Suivez nous sur Google News
Jeu à gratter Jackpot

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
La Cible, le nouveau jeu à gratter de la FDJ
La Cible : le nouveau jeu de la FDJ offre 1 chance sur 3,48 de gagner !
Un joueur coche sa grille &agrave; l&#039;EuroMillions
Euromillions : il remporte un million d’euros mais n’a toujours pas réclamé son gain, il ne lui reste que quelque jours
Une partie du groupe d'amis ayant remporté le jackpot de 123 millions d'euros
« C’est fou » : 21 habitants de cette ville sont devenus millionnaires le même jour
L'heureux gagnant qui tient son chèque dans les mains
Il fait un saut au casino sur un coup de tête et finit... millionnaire en décrochant une somme record
Des tickets de loterie am&eacute;ricaine
1,817 milliard de dollars : un Américain remporte le jackpot lors du tirage de Noël