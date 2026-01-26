Il fête ses 86 ans seul au restaurant, des clients le remarquent et lui font le plus beau des cadeaux

Au Royaume-Uni, un homme a fêté ses 86 ans en mangeant seul au restaurant. À la fin de son repas, il a eu une belle surprise de la part de ses voisins de table.

Bob Leigh est un vieil homme qui a fêté ses 86 ans le 10 janvier dernier. Pour l’occasion, et bien qu’il soit seul, il a décidé de se faire plaisir en allant manger dans un restaurant. Il a choisi le Caffé Caruso, à Warrington (Royaume-Uni), un établissement dans lequel il a l’habitude d’aller.

Crédit photo : BBC

Si Bob était seul à sa table ce soir-là, c’est parce que sa femme est décédée depuis plusieurs années. Contrairement à certains restaurants qui refusent les clients seuls, ce qui n'est pas légal, le Caffé Caruso a ouvert ses portes à Bob.

Un geste généreux

Bob a décidé de se faire plaisir en buvant deux verres de vin pendant son repas. Il a également mangé un plat de pâtes au poulet et au curry, un dessert et a fini avec un Irish Coffee.

Alors qu’il pensait rentrer tranquillement chez lui, Bob a eu une belle surprise à la fin de son repas. Comme le rapporte la BBC, ses voisins de table, d’autres clients du restaurant, avaient déjà réglé son addition, qui s’élevait à 38 livres sterling, soit environ 43 euros.

“J’étais stupéfait, j’ai découvert que le groupe à côté de moi avait payé ma note. Je me suis approché d’eux et je leur ai dit que je ne pouvais pas les laisser faire ça. Mais ils m’ont répondu : “Nous payons votre repas”. Ils m’ont dit qu’ils en avaient discuté entre eux et qu’ils n’accepteraient pas que je refuse”, a expliqué Bob.

Crédit photo : BBC

Ils lui paient son repas

Pendant son repas, Bob avait discuté quelques minutes avec ses voisins de table. Touchés par ce vieil homme qui fêtait son anniversaire seul, les clients ont décidé de lui payer son repas, comme cadeau d’anniversaire. Bob a été extrêmement touché par ce geste.

“Il y a tellement de choses tristes dans le monde en ce moment avec l’Ukraine, le Venezuela, Trump, que ça me fait chaud au coeur. Je ne leur ai même pas expliqué que ma femme était décédée, j’ai seulement dit que c’était mon anniversaire… Je leur en suis tellement reconnaissant”, a confié Bob à la BBC.

Dans cet établissement, les clients généreux ne sont pas rares. Selon le patron, ce n’est pas la première fois que ce genre de chose arrive puisqu’il y a de nombreux clients qui décident de payer le repas des personnes qui mangent seules. Une action généreuse qui fait chaud au coeur.