Il gagnait 300 000 dollars par an en travaillant chez Google, mais démissionne pour une simple raison

À 27 ans, Jim Tang a décidé de démissionner de son travail chez Google, qui lui rapportait 300 000 dollars par an, et ce pour une très bonne raison.

Jim Tang est un jeune homme qui a travaillé pendant plusieurs années chez Google en tant qu’ingénieur logiciel. Il gagnait un salaire élevé puisqu’il a reçu près de 300 000 dollars par an, soit environ 256 000 euros. Au départ, Jim Tang a accepté ce travail afin de gagner un maximum d’argent pour pouvoir partir en retraite anticipée. Ainsi, il a commencé à travailler chez Google en septembre 2021, pour un poste basé à New York.

Crédit photo : Jim Tang / Business Insider

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque Jim n’a pas aimé la vie en entreprise. Pourtant, il travaillait dans de bonnes conditions puisqu’il commençait à 10h le matin et partait à 16h ou 19h, selon ses envies. Même s’il pouvait avoir une ou deux réunions par jour, il restait autonome sur ses projets. En plus de cela, il avait de nombreux avantages comme la nourriture gratuite dans les cafés des bureaux ou des collations offertes dans les cuisines de l’entreprise.

Il démissionne de Google

Les premiers mois, le jeune homme était sur un petit nuage. Mais au fil du temps, il a réalisé que la vie en entreprise n’était pas faite pour lui.

“Je n’ai jamais été un grand fan du travail en entreprise. J’avais du mal à rester authentique dans ces environnements. En travaillant sur des produits B2B pour des publicités Google, je les aidais probablement à gagner énormément d’argent, mais cela ne me semblait pas particulièrement enrichissant”, a-t-il confié à Business Insider.

Crédit photo : Jim Tang / Business Insider

En mai 2024, Jim a rompu avec sa petite amie et a commencé à réaliser que sa vie ne lui convenait plus. De plus en plus déprimé, il a décidé de prendre un congé de 12 semaines en février 2025. Cependant, il n’est jamais revenu dans l’entreprise puisqu’il a démissionné à la fin de son congé, quittant son emploi en mai 2025.

“Google n’était pas responsable de ce qui m’est arrivé. Je ne suis pas fait pour le monde des affaires, et quelle que soit l’entreprise où je travaillais, cela allait arriver”, a-t-il affirmé.

Ainsi, Jim s’est rendu à Tokyo pour visiter le Japon et plusieurs pays d’Asie. Il s’est ensuite lancé en tant que nomade numérique, un métier qui lui permet de développer son audience sur les réseaux sociaux à distance, en travaillant seul et en autonomie. Bien qu’il travaille plus d’heures que chez Google, Jim est aujourd’hui plus heureux et épanoui. Tout comme lui, de nombreux jeunes décident de privilégier leur bonheur et leurs envies à leur vie professionnelle. Pour cette raison, de plus en plus de salariés adoptent la "démission silencieuse" et travaillent moins, pour être plus heureux.