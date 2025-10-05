Vous pouvez obtenir une maison de 165 mètres carrés gratuitement... à une condition étonnante

En Suède, un couple a décidé de faire don de sa maison. Cependant, si vous pourrez avoir l’habitation sans dépenser le moindre centime, le couple impose une condition qui pourrait en rebuter plus d’un.

Vous rêvez d’être propriétaire de votre propre maison sans vous ruiner ? En Suède, un couple fait don de sa maison de 165 mètres carrés. Sur deux niveaux, l’habitation possède trois chambres, un dressing, un double séjour et deux salles de bain. Vous pourrez également bénéficier d’une place de parking et d’une terrasse.

Crédit photo : iStock

Cette maison appartient actuellement à Göran Berg et Krestin Persson. Le couple ne souhaite ni vendre, ni louer cette maison et préfèrent la donner. Mais il y a un hic : cette maison est située sur leur propre terrain, à seulement quelques mètres de leur résidence principale. Construite dans les années 1980, elle n’a pas été occupée depuis une dizaine d’années.

“Les maisons ne sont qu’à quelques mètres l’une de l’autre”, ont précisé les propriétaires, selon Maison & Travaux.

Déplacer la maison

Si le couple propose cette maison gratuitement, il y a une condition de taille : les futurs acquéreurs devront la déplacer sur un autre terrain, à leurs frais. En réalité, investir dans ce projet n’est donc pas gratuit puisque le chantier pour déplacer cette maison s’annonce énorme. Il faudra démonter la structure de la maison, l’acheminer dans un camion spécial et la remonter sur le nouveau terrain, sans oublier de faire les fondations et tous les raccordements. Des travaux estimés à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Crédit photo : iStock

Pour le moment, une quarantaine de personnes a déjà visité cette maison, mais aucun accord n’a été conclu. Si personne ne souhaite s’investir dans le projet, Göran et Krestin ont une autre solution : offrir les différents éléments de la maison pièce par pièce comme les fenêtres, les portes, la cuisine ou encore le garage. Un bon moyen de donner une seconde vie à cette maison avant qu’elle ne soit trop dégradée.

