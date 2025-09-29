Il pense avoir trouvé la maison de ses rêves, mais fait une découverte dégoûtante dans les murs

Un homme, qui pensait avoir trouvé la location idéale, a vite déchanté après avoir fait une découverte dégoûtante dans l’une des pièces.

Ce n’est un secret pour personne : louer un bien dans lequel on se sent bien n’est pas si aisé. Un homme en a récemment fait l’expérience, narre le Daily Mail.

Alors qu’il pensait avoir trouvé son futur nid douillet, ce dernier a fait une drôle de découverte lors de la visite. Il a raconté sa mésaventure sur Reddit.

Crédit Photo : iStock

Dans son message, le potentiel locataire explique avoir visité une location très prisée. Mais sa joie a été de courte durée lorsqu’il s’est retrouvé dans l’une des pièces du logement.

La raison ? L’auteur de la publication a remarqué une chose inhabituelle : il a vu deux tiges d’herbe poussant à partir des plinthes sur le mur, en dessous d’une prise électrique.

Le visiteur a partagé une photo de sa trouvaille sur le forum, où il a fait part de son dégoût et écrit la légende suivante :

« Cela ne signifie-t-il pas qu'il y a des problèmes avec les fondations et/ou l'humidité à l'intérieur des murs ? Elle [la maison] appartient à des investisseurs, donc ils n'y ont jamais vécu ».

Crédit Photo : Reddit

Les internautes s’en mêlent

Comme le précise le média britannique, le cliché a suscité diverses théories, blagues et découvertes similaires de la part des internautes.

Dans la session commentaires, certaines personnes suggèrent que ce phénomène pourrait être lié à des problèmes majeurs au niveau des fondations de la bâtisse. D’autres, en revanche, avancent des explications plus farfelues.

« Je ne peux pas imaginer que de l'herbe pousse sous la propriété... Si ces plinthes sont neuves, il se peut que des graines se soient collées à l'arrière... Cela semble toujours improbable, mais ce sont de nouvelles pousses », a ainsi indiqué une utilisatrice.

Crédit Photo : iStock

Un autre utilisateur a partagé sa propre expérience, affirmant que la sienne était due à « de vieux câbles électriques ». Plusieurs personnes accusent les agents immobiliers ne pas avoir retiré les plantes avant les visites.

« Cela ne plaide pas en faveur de celui qui loue ce logement. L'installation électrique est vieille et dangereuse, sinon elle serait équipée de prises de terre, et il y a probablement un problème d'humidité, sinon l'herbe ne pousserait pas à l'intérieur de la maison », a commenté un cybernaute.

Graines inoffensives ou problème structurel, cette situation soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.