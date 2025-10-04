Une facture à 10 000 dollars pour un selfie dans la “Maison invisible”, cet influenceur a vécu un “cauchemar”

Un influenceur américain est tombé des nues après avoir reçu une facture de 10 000 dollars suite à son séjour dans la célèbre “Maison Invisible” située dans le parc national Joshua Tree. Le propriétaire le sanctionne à cause… d’un selfie.

Quand on loue une propriété sur Airbnb, il faut généralement faire le nécessaire pour rendre le bien immobilier comme on l’a trouvé afin d’éviter toute mauvaise surprise. Cependant, il arrive que certaines conditions spécifiques méconnues régissent également la location d’un lieu.

C’est ce qu’a découvert, à son plus grand désarroi, l’influenceur américain Sean Davis, très populaire sur TikTok. Sur le réseau social, ce créateur de contenu a documenté son séjour dans la célèbre “Maison Invisible”, située dans le parc national de Joshua Tree, en Californie.

Ce manoir élégant et entièrement vitré a été construit en plein du désert de Californie, offrant, de l’extérieur, un effet miroir avec le paysage naturel, rendant la maison “invisible” dans le décor. Pour son séjour, il a déboursé le prix de 2 400 dollars par nuit (environ 2 000 euros).

Crédit photo : Invisible House

Enthousiaste à l’idée de découvrir cette bâtisse virale, il a rapidement déchanté. Ce qui ressemble à un rêve du désert pourrait devenir un cauchemar numérique si vous ne lisez pas les petits caractères.

« Ça a l’air cool, mais c’est un cauchemar complet. »

En effet, Sean Davis a loué la propriété pour ce qu’il pensait être une simple séance photo. Seulement voilà, il a découvert après coup que le simple fait de photographier la maison, dans le cadre d’un contenu sponsorisé, comprenait un coût supplémentaire, pas forcément indiqué au premier abord.

Crédit photo : Invisible House

Les propriétaires facturent les contenus sponsorisés

Selon lui, la petite amie d’un ami a pris un selfie dans la salle de bain, a tagué une marque sur Instagram, et cette publication a ensuite été rediffusée, ce qui a entraîné une clause dans le contrat de location et une lourde amende : 10 000 dollars (environ 8 400 euros).

« Nous n’avons en fait tourné aucun contenu de marque dans la maison. Nous avons tourné dehors, mais ils ont eu un problème avec un selfie. »

Il s’est également plaint que malgré le prix élevé et le cadre apparemment serein, dormir dans cette maison est une expérience terrible.

« Vous ne pouvez pas voir hors de la maison la nuit, mais vous pouvez voir parfaitement à l’intérieur... Le pire, c’est qu’il grince comme un gratte-ciel toute la nuit et est si bruyant. »

Crédit photo : Invisible House

Bien que Sean Davis ait exprimé son choc face aux frais surprise et à son séjour cauchemardesque, certains commentateurs étaient moins compatissants :

« Mon oncle a un Airbnb, et le tarif quotidien est de 1 000 dollars, mais les shootings de marque coûtent 10 000 dollars. Cela semble assez standard »

D’autres ont répliqué que la photographie commerciale entraîne souvent des frais distincts. Une règle visiblement connue de beaucoup mais pas de l’influenceur qui n’a pas eu d’autres choix que de s'acquitter de ces frais supplémentaires.